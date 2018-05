La voglia di pace dei bambini siriani

Sono sguardi inediti, che non ti aspetti, quelli dei piccoli profughi siriani immortalati negli scatti fotografici della mostra “Si RIAccendono i colori della PACE”, inaugurata ieri presso la Milano Art Gallery diretta da Salvo Nugnes. Applaudono, dipingono, fanno il girotondo, riappropriandosi per qualche istante della loro infanzia. L’esposizione è una raccolta di scatti fotografici e video realizzati dall’attore e conduttore televisivo Beppe Convertini, testimonial di Terre des Hommes, in occasione della sua missione umanitaria in un centro profughi siriano, a Zarqa, dove la Fondazione sta ancora lavorando per difendere i diritti dei bambini.

«Prestiamo i soccorsi necessari ai bambini che vivono questo dramma» spiega Donatella Vergari, Segretario Generale Fondazione Terre des Hommes. «Dal primo soccorso relativo alla salute, all’aiuto psico-sociale che permette ai piccoli rifugiati di maturare e metabolizzare ciò che hanno passato: il nostro obiettivo è dargli un po’ di normalità, focalizzando l’attenzione sulla salute, sull’istruzione scolastica ma anche sul gioco e sullo svago che assumono una rilevanza molto importante».

L’esperienza nel centro profughi siriano ha lasciato un segno indelebile nel cuore di Beppe Convertini. «Non dimenticherò mai i sorrisi dei bambini che ho avuto l’onore di conoscere» racconta, «vivendo a contatto con loro ho dato un nuovo senso alla mia vita. Sono tornato in Italia con un modo di pensare diverso, ho imparato ad apprezzare le piccole cose. L’obiettivo della mostra è sensibilizzare l’opinione pubblica affinché la guerra finisca, affinché terminino gli interessi americani e russi sulla vendita delle armi e si ponga finalmente fine a questa tragedia umanitaria. Mi auguro che i bambini abbiano un futuro nella loro terra, la Siria».

«La Milano Art Gallery, storica galleria nel cuore di Milano, accoglie questa meravigliosa mostra con immenso piacere» precisa Salvo Nugnes. «È un’occasione per tenere accesi i riflettori su una tematica cara a tutti, compresi i tanti amici del mondo dello spettacolo che hanno deciso di partecipare a questa serata, facendo sì che un piccolo contributo diventi grande per l’intera umanità».

“Si RIAccendono i colori della PACE” resterà in mostra presso la Milano Art Gallery (Via G. Alessi, 11- Milano) fino al 21 maggio.