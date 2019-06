"Le domande grandi dei bambini" al centro di un Convegno Nazionale

Un convegno che si preannuncia di grande caratura, quello che si terrà sabato 8 giugno dalle ore 9.30 a Roma presso l’Aula Magna dell’Università LUMSA (via della Traspontina 21 – zona San Pietro) dove don Andrea Lonardo e padre Maurizio Botta incontreranno sacerdoti, catechisti, animatori ed educatori per un grande seminario in cui si approfondirà il metodo di utilizzo dei primi tre volumi de Le domande grandi dei bambini (Itaca Edizioni).

Non ci sarà fedeltà se non si troverà nel cuore dell’uomo una domanda per la quale solo Dio è la risposta (San Giovanni Paolo II, Città del Messico, 26 gennaio 1979).

Questa frase di San Giovanni Paolo II sintetizza efficacemente l’idea che sta all’origine dei tre libri Le domande grandi dei bambini, scritti per accompagnare i bambini che si preparano alla prima Comunione in un cammino assieme alle loro famiglie, presentando la fede a partire dalle loro domande. Se Dio non è risposta a ciò che di più profondo vi è nel cuore dell’uomo, non potrà essere utile al vivere e prima o poi sarà abbandonata.

Come utilizzare al meglio questi libri? Da questa domanda che i due autori si sono sentiti rivolgere molte volte, nasce l’idea di questo convegno, che sarà occasione per approfondire il metodo e per scambiarsi impressioni e idee con i tanti sacerdoti, catechisti, animatori, genitori, educatori che già lo utilizzano nelle loro parrocchie e per tutti quelli che sono incuriositi e vorrebbero adottarlo.

L’evento, che coprirà l’intera giornata di sabato 8 giugno, inizierà alle 9.30 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Alle 10 si apriranno i lavori con il saluto introduttivo di don Andrea Lonardo, di padre Maurizio Botta e di Eugenio Dal Pane. L’incontro poi si articolerà in quattro sessioni, due prima di pranzo e due a seguire:

I SESSIONE – Perché Gesù è dovuto venire in mezzo a noi?

Come presentare Gesù in maniera non fumettistica

Come presentare Gesù in maniera non fumettistica II SESSIONE – Con la scienza si può conoscere tutto?

Il rapporto fra la scuola e la catechesi

Il rapporto fra la scuola e la catechesi III SESSIONE – Perché mi devo confessare?

Come presentare ai bambini e ai genitori il Sacramento della Riconciliazione

Come presentare ai bambini e ai genitori il Sacramento della Riconciliazione IV SESSIONE – Perché si deve andare a messa?

Come affrontare le resistenze di piccoli e grandi nel partecipare all’Eucarestia domenicale

Ampio spazio sarà dato alle domande e alle esperienze dei partecipanti per un reale confronto tra chi ha scritto e chi utilizza questi testi.

Un approccio dunque che non fa sconti su tutte quelle domande e questioni su cui si gioca la partita fondamentale nel rapporto con i ragazzi, le cui domande grandi e profonde sono piene di quel desiderio di scoperta della verità di sé e di ciò che li circonda.

Per informazioni: Annalisa Ceravolo: annalisa.ceravolo@diocesidiroma.it – tel. 06.69886584 (al mattino)

Scopri di più su www.ledomandegrandideibambini.org