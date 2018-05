Licia Colò: "Occorre un'agricoltura a misura d'uomo, ecologica e sostenibile"

Vi siete mai chiesti chi siano oggi i veri “padroni della terra”? Probabilmente vi verrebbero subito in mente importanti capi di Stato, quelli che reggono le sorti del pianeta, come Putin o Trump. Ma in realtà chi prende decisioni in grado di cambiare il futuro della nostra vita molte volte rimane nell’ombra.

Nel 2007, a causa della grave crisi economica, i grandi nomi della finanza hanno deciso di concentrare i propri interessi su qualcosa di più sicuro, e così le terre coltivabili e fertili hanno ritrovato un nuovo valore. Un grande valore. È successo in Paesi lontani, ma è accaduto anche vicino a noi, a casa nostra. In Italia per anni l’agricoltura ha occupato un posto nella classifica di serie B. Poi qualcuno si è ricordato che i prodotti della terra, così come l’acqua, sono indispensabili alla nostra vita.

Quello che noi diamo per scontato, come un pacco di riso nella nostra dispensa, per molte altre persone rappresenta una conquista quotidiana. Per questo motivo riparte la campagna della Focsiv e di Coldiretti “Abbiamo riso per una cosa seria”, un progetto che ha l’obiettivo di promuovere l’agricoltura familiare e le piccole comunità rurali, attraverso il sostegno di diversi interventi, sia in Italia che nel resto del mondo.

L’agricoltura deve ritrovare un posto di primo piano, purché sia un’agricoltura intelligente ed ecosostenibile che ci permetta di dire ancora una volta “Grazie” a una madre generosa come la nostra Terra.

Il 4 maggio alle 21.05 abbiamo dedicato a questo tema il programma Madre Terra, su TV2000.