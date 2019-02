Lino Banfi e l’Unesco: «Dal Vaticano mi hanno fatto i complimenti»

«Ma lo sa che circola una vignetta con la Merkel che dice: “Ti spezzo la noce del capocollo” e Macron che ride: “Però, lo imiti proprio bene Lino Banfi, eh”?».

Ormai è una star internazionale.

«Ridono per le mie battute, non mi dispiace».

Le critiche invece sì.

«Un po’ me le aspettavo perché la mia nomina è stata decisa da un governo che non è molto gradito ad alcuni politici e intellettuali. Ma cosa ci posso fare? Io sono un attore del popolo e se le istituzioni chiamano, di qualunque partito siano, io non mi sottraggo».

L’annuncio di Luigi Di Maio è arrivato il 22 gennaio scorso, nel bel mezzo dei festeggiamenti pentastellati per il reddito di cittadinanza: «Abbiamo individuato Lino Banfi perché rappresenti l’Italia nella Commissione per l’Unesco. L’abbiamo fatto patrimonio dell’Unesco». Il Ministero dello Sviluppo economico ha dovuto correggere: Banfi sarà soltanto membro della Commissione nazionale italiana per l’Unesco, referente per la comunicazione, per la precisione. L’attore della commedia all’italiana. Il già brigadiere Pasquale Zagaria «che ama la moglie e la polizia» (1973), Oronzo Canà «allenatore nel pallone» (1984), il «Commissario Lo Gatto» (1986) e infine, nonno Libero (in tivù dal 1998). Amico degli ultimi tre papi («Adesso mi racconti tutta la sua vita», gli disse Ratzinger quando lo incontrò), Cavaliere di Gran Croce, la massima onorificenza repubblicana, e dal 2000 ambasciatore dell’Unicef.

I titoli non le mancano.

«Prima di accettare, a Di Maio e al ministro Bonisoli, l’ho detto chiaro e tondo: se bisogna parlare inglese, cari reghezzi, devo rinunciare. Se serve la laurea io ho solo quella ad honorem in Scienze della comunicazione dell’Università San Cirillo di Malta. Quando me la consegnò, il rettore mi disse di aver imparato a fare il nonno seguendo Un medico in famiglia in Tv».

Magari il nonno diventerà patrimonio mondiale dell’umanità.

«Perché no?».

Salvini ha detto che al suo posto era meglio Andrea Bocelli, perché è più conosciuto all’estero.

«Non c’entra niente, io sono nazionalpopolare. Questa è la commissione italiana per l’Unesco. Il presidente Franco Bernabè mi ha fatto i complimenti e mi ha detto: “Ci voleva uno come te per far conoscere quello che fa l’Unesco che molti non sanno nemmeno cosa sia”».

Hanno detto pure che lei ce l’ha con i “plurilaureati”.

«Ma scherziamo? Io abito a Roma, vicino a piazza Bologna, che è una zona universitaria. Quando vado a prendere il caffè incontro tanti giovani studenti. Mi chiedono un selfie, mi abbracciano, mi chiamano nonno Libero. E io gli dico sempre: “Reghezzi miei, studiate, laureatevi, non fate come me che non ho avuto la possibilità di farlo”».