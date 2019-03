Loreto attende il Papa che firmerà l'Esortazione sui giovani

Una visita di poche ore ma molto significativa quella di papa Francesco lunedì prossimo a Loreto. Uno dei momenti centrali sarà senz’altro la firma dell’Esortazione apostolica post-sinodale in forma di Lettera ai Giovani. Vive Cristo, esperanza nuestra è l'incipit del testo originale in spagnolo di questo documento, reso noto mercoledì da un comunicato della Sala Stampa vaticana. «Il Papa», si legge nella nota, «intende con questo gesto affidare alla Vergine Maria il documento che suggella i lavori del Sinodo dei Vescovi tenutosi in Vaticano, dal 3 al 28 ottobre 2018, sul tema: “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”». Il testo dell'Esortazione verrà pubblicato successivamente alla firma del 25 marzo e sarà presentato durante una conferenza stampa ad hoc presso la Sala Stampa della Santa Sede.

La data scelta di questo pellegrinaggio non è casuale, il 25 marzo, infatti, è la Solennità dell'Annunciazione del Signore. Sarà un visita breve ma molto intensa quella di Francesco a Loreto: meno di 6 ore in tutto scandite da diversi momenti. Francesco arriverà alle 9 e sarà accolto dall'arcivescovo prelato di Loreto, monsignor Fabio Dal Cin, oltre che dalle autorità locali. Quindi alle 9,45 celebrerà la Messa nella Santa Casa. Al termine, dopo aver firmato l'Esortazione apostolica, saluterà gli ammalati e quindi uscirà sul sagrato per incontrare i fedeli. Dopo il pranzo con i vescovi, lascerà il Santuario intorno alle 14,30 per fare ritorno in Vaticano intorno alle 15,45.

Monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto, sottolinea come questa firma sia tra i tanti «l’aspetto più significativo» e, «oltretutto, eccezionale perché di solito documenti del genere vengono firmati in Vaticano. Stavolta invece il Papa ha scelto di farlo a Loreto che diventa così custode della memoria storica e viva», ha detto in un’intervista all’Agenzia Sir. Si tratta di un «atto che conferma il legame tra i giovani e la Santa Casa. La mentalità concreta di Papa Francesco qui si fa viva, in continuità con Papa Giovanni Paolo II, perché il messaggio che lascia è quello di rilanciare il centro di Montorso, polo di accoglienza per i giovani stessi».