«Madre Cànopi con tocco femminile ci ha raccontato la modernità di Cristo»

La Madre, con una impronta tutta femminile, ci ha raccontato la modernità del cristianesimo, semplicemente facendo memoria del Vangelo e della grande tradizione monastica. E come potrei io sostituirmi a lei per farvi sentir vibrare il principio mariano, il principio dell’ “Eccomi” di Maria, che è la prima e l’ultima parola della Chiesa. I vescovi, i sacerdoti, i laici, sono i servitori che portano le sei anfore d’acqua e il loro servizio consiste nell’incarnare il cristianesimo in questo mondo, spesso disperdendone la bellezza e la forza d’urto; i monaci e le monache, e poi anche tutti i consacrati e le consacrate, sono coloro che rendono presente l’agape, l’amore inesauribile di Dio, il “principio mariano”, che si riassume in una sola parola: “Fate quello che Lui vi dira!”, tenacemente testimoniato nella vibrazione di infinite parole e silenzi. Poiché io non sono né monaco, né donna, mi taccio: il mio compito ora è solo quello della voce che evidenzia tre testi per farvi riascoltare, qui davanti alla spoglia mortale di Madre Anna Maria, le sue esili parola di donna del Vangelo, dell’ascolto e dell’agàpe. Sono parole infuocate, che culminano con un piccolo testo, vergato alla vigilia del Natale 2018.

Poco più di un mese fa, Ella ha assistito dalla sua camera alla solennissima liturgia della Benedizione abbaziale. Nell’Omelia ho narrato la storia emozionante di questi anni, in cui san Giulio è diventata l’Isola del tesoro, la piccola Nazareth, in cui un nutrito manipolo di donne (ne sono passate oltre 150), abbandonata la brocca della loro funzione mondana, hanno continuato con il tocco femminile a cercare Dio, a seguire le orme di Cristo, ad accogliere il dolce ospite dell’anima, lo Spirito santo. Potete trovare in quell’omelia tutto il senso sconvolgente della presenza monastica qui a san Giulio d’Orta

Il 21 marzo 2019, giorno del Transito di san Benedetto, primo giorno di primavera, Madre Anna Maria Cànopi, per 45 anni Abbadessa del monastero Mater Ecclesiae dell’Isola san Giulio, ha cantato con il sospiro dell’anima il suo Nunc dimittis. A poco più di un mese dalla Benedizione abbaziale della nuova Madre, Maria Grazia Girolimetto, dopo aver compiuto l’opera di bene, la sua missione monastica sul Lago argentato del Cusio, Madre Anna Maria è volata nel paradiso delle martiri, delle vergini e delle monache. Lo scorso anno, proprio come oggi nella Festa liturgica dell’Annunciazione (anche se era il 9 aprile) ero venuto a trovarla, chiamato dalla carità premurosa delle sue sorelle, perché sembrava vicina al termine di sua vita. Le ho parlato e ho capito che non era ancora giunta la sua ora. Ho testimoni che possono attestare quanto oggi vi dico.

29 «Ora puoi lasciare, o Signore, che [la tua serva] vada in pace, secondo la tua parola, 30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i popoli: 32 luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». (Lc 2, 29-32)

1. DONNA DEL VANGELO

«Eccomi»: questa parola, tanto breve quanto ricca di significato spirituale, attraversa l’intera Sacra Scrittura esprimendo il sì della piena disponibilità alla volontà di Dio, il sì che fa dell’uomo un cooperatore di Dio stesso nel compimento del disegno di salvezza, il sì della fede pura e fiduciosa. Al sì dell’obbedienza, l’«eccomi» aggiunge una nota particolare: quella della prontezza, quasi dell’impazienza. «Eccomi» è la parola che pronunzia chi vive con l’orecchio sempre teso ad ascoltare la Parola di Dio, la sua voce che lo chiama, e al primo sussurro è pronto, già corre, perché ama.

Il Signore si mette in relazione personale con ciascuno di noi; egli parla al nostro cuore e vuole trovarci ascoltatori attenti. Non solo; vuole che noi stessi diventiamo messaggeri della sua Parola, vuole che la viviamo mettendoci in comunione con i nostri fratelli e che la portiamo anche là dove non è ancora conosciuta o non è più ascoltata. [..]

Ripercorrendo le pagine bibliche sentiremo risuonare tanti «eccomi», a partire da quello silenzioso delle creature che, chiamate dal nulla all’esistenza, subito rispondono alla Parola creatrice di Dio e testimoniano così, semplicemente esistendo, il suo amore. [..]

Inizia così la storia della salvezza, che avanza, in certo senso, di «eccomi» in «eccomi», tra slanci di fede e battute d’arresto, tra fatiche e riprese. Il primo «eccomi» che sentiamo risuonare è quello di Abramo, nostro padre nella fede, tutto donato a Dio, fino al sacrificio più grande; poi incontriamo l’«eccomi» del futuro patriarca Giuseppe che, ancora giovinetto, ma gia grande nell’amore, si mette in cerca dei suoi fratelli, rischiando la propria incolumità; poi risuona l’«eccomi» di Mosè che nella sua ricerca di Dio non teme le fiamme del roveto ardente. Sempre commovente per la sua innocente freschezza è la mistica esperienza del piccolo Samuele che Dio chiama nel sonno, svegliandolo all’improvviso; egli subito corre dall’anziano sacerdote Eli: «Mi hai chiamato? Eccomi!». Così per tre volte, fino a quando l’anziano gli suggerisce come rispondere a quella voce: «Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta».

Così, di tappa in tappa, la storia sacra prosegue fino all’«eccomi» di Isaia che preannunzia la nascita dell’atteso Messia e fa cantare anche le stelle, quando, in un momento buio del cammino del popolo eletto, con il loro gioioso brillare per il Signore ridonano speranza all’uomo pellegrino.

I tempi ormai sono maturi per l’«eccomi» più bello e ricolmo di grazia: quello di Maria in risposta all’annunzio dell’angelo, l’«eccomi» che apre la porta del cielo per la venuta tra noi dell’atteso Messia, di Colui nel quale tutte le promesse del Padre diventano sì.

A partire da Gesù, l’«eccomi» dell’uomo prosegue nella storia della Chiesa, di generazione in generazione, per diffondere la buona notizia della salvezza fino agli estremi confini della terra e fino alla fine dei tempi.

Ascoltando tutti questi «eccomi» presenti nella Sacra Scrittura, ciascuno di noi può sentire che anche alla sua porta il Signore bussa e lo invita a pronunziare il proprio personale «eccomi» per contribuire al cammino della storia della salvezza di tutta l’umanità.

Nella nostra epoca, nei nostri giorni, si sente forte il bisogno di molte persone disponibili, pronte a dire «eccomi» al Signore, per metterlo al centro della propria vita e per dedicarsi con generoso impegno a farlo conoscere anche a quelli – e sono tanti! – che vivono ancora come se non ci fosse.

Un bambino, nato ed educato da genitori atei, un giorno tornato da scuola – frequentava le scuole elementari – disse loro festosamente: «Oggi ho imparato che tutte le cose del mondo sono state create da Dio! Voi non lo sapevate?». I genitori risposero in modo evasivo, ma il piccolo riprese: «È una cosa tanto bella! Se lo sapevate, perché non me l’avete mai detto?». «Perché sei piccolo…», risposero i genitori un po’ confusi. E il bambino, quasi mostrandosi offeso, ribatté: «Queste cose i bambini le capiscono benissimo! Lo ha detto proprio Gesù: capiscono più dei grandi!». Quanto c’è sempre da imparare dai bambini!