In Europa 62 milioni di donne tra i 17 e i 74 anni – una su tre – ha subìto una forma di violenza. Combattere questa piaga, dando un sostegno alle vittime che spesso si ritrovano a vivere il loro dramma in silenzio, è l’obiettivo di “Mai sole al mondo”, l’iniziativa promossa da Fondazione Just Italia, Onlus che fa capo all’omonima azienda di Grezzana (Verona) distributrice di cosmetici svizzeri a domicilio.

L’iniziativa sostiene il progetto R.E.A.M.A. di Fondazione Pangea, dal 2008 impegnata in difesa dei diritti delle donne in Italia e nel mondo. Il progetto mira all’attivazione di una rete nazionale per il rafforzamento e l’auto-mutuo-aiuto per le vittime, con il contributo di altre donne che hanno vissuto la stessa esperienza, di professioniste, centri antiviolenza, associazioni e il coordinamento di un network di “Antenne” alle quali le donne possono rivolgersi. Fondazione Just Italia celebra così i suoi dieci anni di vita e di impegno costante a favore del mondo femminile. Informazioni: www.reamanetwork.org.