Mario Agnes, io e gli esametri

Avevamo in comune due cose: una data e una passione per il greco. Per anni, ogni 21 gennaio ricevevo la sua telefonata. La segretaria, con gentile premura, mi annunciava il direttore. E lui, con voce flebile e pacata, mi diceva (ogni anno uguale): “Dottoressa, buon onomastico!”. E io (ogni anno uguale): “Direttore, buon cognomastico!”. Era la nostra facezia “privata”, che si è ripetuta puntuale, per decenni, ogni primo pomeriggio, di ogni 21 gennaio. L’essenza, a molti sconosciuta, più tenera e umana di Mario Agnes, direttore del foglio della Santa Sede dal 1984 al 2007, scomparso a 86 anni nella sua casa nella Città del Vaticano dopo una lunga malattia, era fatta di piccole attenzioni che allora, giovane giornalista poco più che ventenne, consideravo quasi banali, ma che oggi riconosco ponderate e discrete, ricche di un’eleganza e di una correttezza d’altri tempi.

Il mio primo “incontro” con l’Osservatore Romano avvenne nel luglio del 2000. Fresca di una laurea in Storia Greca, a 23 anni ero addetta stampa dell’arcivescovo di Chieti-Vasto, l’attuale cardinale Edoardo Menichelli. In quell’anno giubilare, per la festa di san Camillo de Lellis (co-patrono dell’Abruzzo e fondatore dei Ministri degli Infermi) i padri camilliani di Bucchianico, paesino in provincia di Chieti dove il Santo nacque, organizzarono un ricco programma di celebrazioni e catechesi. Venne anche il cardinale Camillo Ruini, presidente della Conferenza episcopale italiana. E fu chiesto a me, che scrivevo per il settimanale diocesano, di coprire l’evento per l’Osservatore Romano. Ricordo ancora il cardinale, esile e ieratico, in quel luglio abruzzese assolato e afoso. E padre Gianfranco Grieco che, per conto dell’Osservatore, mi chiedeva un pezzo di cronaca. Fu una responsabilità, certo, ma anche uno dei più grandi onori mai ricevuti fino ad allora.

Pian piano, le mie corrispondenze da Chieti prima, e dalle altre diocesi abruzzesi e molisane poi, si fecero sempre più frequenti e io divenni, a tutti gli effetti, una collaboratrice del quotidiano vaticano. Poi, un giorno, padre Grieco parlò al direttore dei miei studi, della mia passione per la storia e per la letteratura greca. Fu una scintilla: Mario Agnes mi telefonò e mi propose uno spazio in Terza pagina. Ero allibita e incredula: accettai. E ancora oggi, quando in un momento di nostalgia mi capita di aprire i numeri vecchi dell’Osservatore - pagina ingiallite e spesse, che sembrano lenzuola - mi stupisco di vedere la mia firma accanto a professori universitari e critici.

Mario Agnes aveva creduto in me; è stato uno dei primi a farlo. Ma non solo. Un giorno decise di consegnarmi, per recensirlo, uno dei volumi classici della Lorenzo Valla, e mi invitò a tenerlo dopo aver scritto l’articolo. Quando ebbi tra le mani quel libro, dalla inconfondibile copertina verde, provai un momento di commozione. E glielo dissi. Gli raccontai che, all’università, i professori mettevano tra i libri di testo proprio quelli della Valla. Ma che io compravo sempre l’edizione economica della Bur, perché i primi non potevo permettermeli. E provavo una sorta di sana invidia per i compagni di corso che, invece, si presentavano all’esame con quei testi eleganti e terribilmente costosi. Immagino, ora, che Agnes, che all’università aveva insegnato per anni, avesse riflettuto molto su quella mia confidenza. E credo anche che in lui il desiderio di aiutarmi si contrapponesse all’esigenza di discrezione, che lo ha sempre contraddistinto. Fatto sta che, da quella volta, all’Osservatore iniziarono ad arrivare decine e decine di volumi della Lorenzo Valla da recensire. E così scrissi di Tucidide ed Erodoto, di Senofonte e Seneca, di battaglie, di poemi e di epiche gesta: al termine di ogni recensione, riordinavo la mia piccola, preziosa libreria. Quei libri che non mi ero potuta permettere all’università, ora me li ero guadagnati.

Le telefonate col direttore si ripeterono spesso: formalmente sempre uguali (la gentile segretaria che chiamava sempre alla stessa ora), avevamo iniziato a trovare altri argomenti di cui parlare. Un giorno, gli raccontai che mia nonna mi aveva confidato che noi eravamo lontani parenti di un ex direttore dell’Osservatore Romano, e questa notizia lo entusiasmò. Ma rimaneva riservato e compito, sempre. Anche la redazione del quotidiano, in quegli anni, rispecchiava un po’ il carattere del suo direttore. Della prima volta che vi entrai, conservo un ricordo solenne e leggermente austero. A quell’epoca, l’ingresso in quelle stanze mi lasciò attonita e stupefatta, con un leggero senso di smarrimento. C’era un’aurea di sobrietà monastica: tutto era essenziale, non vi lavoravano giornaliste e io mi sentii vagamente fuori luogo.

Se, invece che a 20 anni, avessi incontrato Mario Agnes a 40, gli avrei chiesto delle sue convinzioni e delle sue esperienze professionali, spesso intrecciate alle vicende culturali e politiche italiane. Ma, allora, non gli domandai mai nulla, forse per una sorta di mia timidezza, o più probabilmente per quella incapacità di riconoscere la Storia, quando la incontri, tipica dei ventenni. Perché non c’è dubbio che Mario Agnes un pezzo di storia l’ha costruita.

Per tutti era il direttore, algido e formale. Per me, era il professore, con cui amavo discorrere di esametri e consecutio. Il tempo leviga i ricordi, come il mare fa con i pezzi di vetro: li smussa, li appiana, forse li opacizza anche un po’. Con me, Agnes ha sempre dimostrato un’attenzione in parte professionale, in parte didattica e forse un po’ paterna. L’ultima volta che lo sentii al telefono stava già male. E se potessi parlargli ora, gli direi che sono passati 19 anni, e finalmente una libreria l’ho comprata. Scherzo della sorte, mi arriva a casa proprio in questi giorni. Sa, professore, ho chiesto che montassero due vetrinette, fatte costruire appositamente. Dove, con grande orgoglio, voglio esporre la mia collezione della Lorezo Valla….