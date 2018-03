«I miei segreti per allenare la memoria»

Matteo Salvo, ha un grande dono… la memoria. Nel 2013 è stato il primo italiano ad aggiudicarsi il titolo di International Master of Memory ai Campionati Mondiali di Memoria di Londra ed è entrato nel Guinness dei primati (Guinnes World Record) per essere riuscito a memorizzare un intero mazzo di carte in apnea. Con questa chiacchierata ci spiega quanto sia importante la memoria nella vita delle persone, nel lavoro, nello studio, nella quotidianità… e i trucchi per tenerla viva.

«Per spiegarlo mi piace ricordare alcuni versi di Dante, che nel quinto canto del paradiso scrive che "non fa scienza senza lo ritener l'aver inteso": in altre parole, se abbiamo capito ma non siamo in grado di richiamare i concetti, non saremo in grado di riutilizzare quelle informazioni. Quella più importante è la memoria a lungo termine, perché diventa parte del nostro bagaglio culturale, mentre fra i diversi tipi di memoria sensoriale, quella visiva è quella dominante perché parla lo stesso linguaggio della mente, quello delle immagini, e si fissa fra i ricordi anche nel lungo periodo».



E a scuola nello studio? Si dice sempre di non imparare a memoria ma poi in qualche modo dobbiamo ricordare dei concetti...

«Il mio consiglio è di studiare per spiegare, pensando di dover trasferire a qualcun’altro le informazioni che si stanno imparando. In questo modo ci si potrà rendere conto se si è riusciti a interiorizzarle e farle proprie. Inoltre, considero la preparazione mentale altrettanto importante: se si è preparati molto bene a livello tecnico, ma poi al momento di sostenere un esame non si riesce a gestire l’emotività e la tensione, la preparazione e lo studio perdono di significato

Si nasce con una buona memoria o si può esercitare?

«La memoria, proprio come i muscoli, può essere esercitata e stimolata. Cambiare la strada verso l’ufficio oppure confrontarsi con culture diverse possono essere dei buoni esercizi per allenare la mente. Anche uno stile di vita sano aiuta a mantenere il cervello sempre performante, ma per raggiungere obiettivi importanti la mente deve essere potenziata con le tecniche di memoria».



Quali consigli pratici per mantenerla viva e attiva quando già si possiede una buona memoria?

«Sonno di qualità, regolare attività fisica, un’alimentazione sana e ricca di proteine di origine vegetale, ma anche una mentalità sempre aperta alle novità: sono solo alcuni dei segreti per mantenere giovane la memoria. Anche lettura, cruciverba, meditazione oppure l’utilizzo moderato dei Social Network contribuiscono a stimolare l’ippocampo mantenendo, sempre viva la memoria».



E chi, invece, masce già con poca memoria cosa può fare?

«Nessuno parte con poca memoria: le persone che dicono di ricordare poco sono semplicemente poco allenate e spesso disattente. In questi casi la mente va allenata e potenziata con le tecniche di memoria: dai loci ciceroniani, alle mappe mentali, fino all’associazione ai ricordi di immagini paradossali e creative con la regola del P.A.V. (Paradosso Azione Vivido)».