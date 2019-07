Dal «resistere» al disincanto, addio a Francesco Saverio Borrelli

«Non valeva la pena buttare all’aria il mondo precedente per cascare in quello attuale». In questa massima post Tangentopoli c’era tutto il disincanto di Francesco Saverio Borrelli, morto a Milano a 89 anni all’Istituto dei tumori, accudito dalla moglie Maria Laura e dai figli Andrea e Federica, che aveva scritto su Facebook un lungo post che faceva già presagire la fine: «Mi mancano il tuo arguto senso critico, che si parlasse di filosofia, letteratura, musica, storia e arte. Mi manca il suono del tuo pianoforte che giace orfano del tuo talento, come orfani siamo noi. Papà vorrei averti potuto e saputo dare tutto quello che mi hai dato, per sempre».

Borrelli era nato a Napoli il 12 aprile 1930. In magistratura dal 1955, è stato capo della Procura di Milano per più di undici anni, sette dei quali impegnato nell’inchiesta “Mani pulite”. Poi, dal 17 marzo 1999 alla pensione (aprile 2002), procuratore generale della Corte d’Appello milanese. Quando si congedò dalla magistratura, esortò i suoi colleghi a «resistere, resistere, resistere come sulla linea del Piave» dagli attacchi del governo Berlusconi. Una linea che parve quasi stemperarsi fino a quando, più di recente, dichiarò pubblicamente di non rimpiangere la stagione delle inchieste sulla corruzione che dietro le macerie della Prima Repubblica avevano prodotto una classe politica peggiore di quella di allora.

Appassionato di musica, in particolare di Wagner, dal 2007 presidente del Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano, habitué della Scala, era figlio di Manlio Borrelli, ex presidente della Corte d’Appello di Milano, «un uomo di grande presenza, un ex ufficiale di cavalleria con tratti dannunziani e qualche rigidità del carattere. Mi metteva paura. Se a tavola mi guardava con severità, scoppiavo a piangere prima ancora che parlasse. Poi l’ho imitato in tutto, nella professione, nell’amore per Wagner, nel piacere di andare a cavallo. Lui non faceva nulla per farsi temere: in tutta l’infanzia non ha mai alzato le mani su di me». Oscar Luigi Scalfaro fu suo uditore giudiziario agli inizi della carriera in magistratura: «Mi scrisse qualche riga di elogio decisiva a incoraggiarmi rispetto all’aridità che percepivo in quella professione. Era un uomo superiore: entrava magari in aula con una giacca lisa, ma addosso a lui sembrava un frac, tanto era il suo carisma», raccontò a L’Europeo.