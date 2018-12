«Natale è il rimedio alla nostra paura, Dio dice "sì" nonostante i nostri "no"»

«Betlemme è la svolta per cambiare il corso della storia, è il rimedio alla paura, perché nonostante i “no” dell’uomo, lì Dio dice per sempre “sì”. Lì Dio, nella casa del pane, nasce in una mangiatoia. Come a dirci: eccomi a voi, come vostro cibo. Non prende, offre da mangiare; non dà qualcosa, ma sé stesso. Il corpicino del Bambino di Betlemme lancia un nuovo modello di vita: non divorare e accaparrare, ma condividere e donare. Dio si fa piccolo per essere nostro cibo. A Betlemme scopriamo che Dio non è qualcuno che prende la vita, ma Colui che dona la vita».

Nella solenne Messa della Notte di Natale, Papa Francesco invita ad andare idealmente a Betlemme, che significa “casa del pane”, come fecero Giuseppe e Maria nella notte in cui nacque Gesù. È l’antichissimo canto della Kalenda ad annunciare la nascita storica di Cristo «nel quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto». Francesco scopre la statua del Bambino Gesù posto davanti all’altare della Basilica di San Pietro e la incensa. Le campane suonano a festa. I bambini provenienti da dieci Paesi del mondo offrono i loro fiori. È un rito semplice ma suggestivo che arriva in ogni angolo del mondo grazie alla diretta televisiva. Viene letto il Vangelo di Luca che racconta il contesto storico, geografico e geo-politico nel quale nacque Gesù.

Nell’omelia, il Papa ricorda che a Betlemme «il Signore dà oggi appuntamento all’umanità» perché, nota, «Egli sa che abbiamo bisogno di cibo per vivere. Ma sa anche che i nutrimenti del mondo non saziano il cuore» e anzi, oggi, «l’uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose pare a tanti il senso della vita. Un’insaziabile ingordigia attraversa la storia umana, fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere». Il Natale può e deve rovesciare questa ingiustizia: «Nutrendoci di Lui, Pane di vita, possiamo rinascere nell’amore e spezzare la spirale dell’avidità e dell’ingordigia», spiega il Pontefice.

Le domande di Francesco risuonano, scomode, nella Notte di Natale: «Chiamati stanotte a salire a Betlemme, casa del pane, chiediamoci: qual è il cibo della mia vita, di cui non posso fare a meno? È il Signore o è altro? Poi, entrando nella grotta, scorgendo nella tenera povertà del Bambino una nuova fragranza di vita, quella della semplicità, chiediamoci: ho davvero bisogno di molte cose, di ricette complicate per vivere? Riesco a fare a meno di tanti contorni superflui, per scegliere una vita più semplice? A Betlemme, accanto a Gesù, vediamo gente che ha camminato, come Maria, Giuseppe e i pastori. Gesù è il Pane del cammino. Non gradisce digestioni pigre, lunghe e sedentarie, ma chiede di alzarsi svelti da tavola per servire, come pani spezzati per gli altri. Chiediamoci: a Natale spezzo il mio pane con chi ne è privo?». Nell’udienza generale di qualche giorno fa, il Papa aveva ricordato che no, non si può celebrare Natale senza condividere il pane con il povero, il misero, l’affamato.