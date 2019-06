Nell'Eucaristia la logica della condivisione

L’eucarista come sintesi di tutta la vita cristiana.Papa Francesco, nel giorno in cui si ricorda il Corpus Domini spiega il Vangelo del giorno, la moltiplicazione dei pani e dei pesci e ricorda lo stupore «dei discepoli, che non capivano, anche forse si sono arrabbiati» quando Gesù chiede loro di dare da mangiare alla folla. Rispondono: «“Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente”. Un po’ arrabbiati. Invece Gesù invita i suoi discepoli a compiere una vera conversione dalla logica del “ciascuno per sé” a quella della condivisione, incominciando da quel poco che la Provvidenza ci mette a disposizione». Gesù «prende nelle sue mani i cinque pani e i due pesci, si rivolge al Padre celeste e pronuncia la preghiera di benedizione. Quindi, comincia a spezzare i pani, a dividere i pesci, e a darli ai discepoli, i quali li distribuiscono alla folla. E quel cibo non finisce, finché tutti ne hanno ricevuto a sazietà. Questo miracolo – molto importante, tant’è vero che viene raccontato da tutti gli Evangelisti – manifesta la potenza del Messia e, nello stesso tempo, la sua compassione, Gesù ha compassione della gente». Ed è un gesto che viene ripreso alla fine, nell’ultima cena, quando Gesù ci lascia «il memoriale del suo sacrificio, cioè l’Eucaristia, sacramento del suo Corpo e del suo Sangue donati per salvezza del mondo».

L’Eucaristia, dice il Papa «è la sintesi di tutta l’esistenza di Gesù, che è stata un unico atto di amore al Padre e ai fratelli. Anche lì, come nel miracolo della moltiplicazione dei pani, Gesù prese il pane nelle sue mani, elevò al Padre la preghiera benedizione, spezzò il pane e lo diede ai discepoli; e lo stesso fece con il calice del vino. Ma in quel momento, alla vigilia della sua Passione, Egli volle lasciare in quel gesto il Testamento della nuova ed eterna Alleanza, memoriale perpetuo della sua Pasqua di morte e risurrezione. La festa del Corpus Domini ci invita ogni anno a rinnovare lo stupore e la gioia per questo dono stupendo del Signore, che è l’Eucaristia». Francesco invita a non fare dell’accostamento alla Comunione una abitudine, ma a ricordarsi che in quell’Amen che si dice al sacerdote accostandosi al Sacramento dobbiamo mettere il nostro convincimento, «che ci viene dal cuore, perché è Gesù che mi ha salvato, che mi da la forza per vivere, non abituarci, ma ogni volta come se fosse la prima comunione».

Infine Francesco ricorda le «processioni con il Santissimo Sacramento, che in questa Solennità si svolgono dappertutto nella Chiesa Cattolica» e dà appuntamento «nel quartiere romano di Casal Bertone» dove celebrerà la messa alla quale seguirà «la processione. Invito tutti a partecipare, anche spiritualmente, mediante la radio e la televisione. La Madonna ci aiuti a seguire con fede e amore Gesù che adoriamo nell’Eucaristia».