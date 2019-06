Vincono Milano e Cortina: ora occhio a non far impennare i costi

E dunque Milano-Cortina 2026. Dalla nostra pesavano gli impianti sulla carta già tutti esistenti tranne l’hockey a Rogoredo (ma con il bisogno di robuste ristrutturazioni: la pista da bob/slittino di Cortina 1956 è da rinnovare - leggasi rifare -, il Palasharp piú o meno pure), dalla loro il fatto di aver provato nove volte invano ad avere l’Olimpiade invernale, in un Paese in cui l’inverno è leggenda e gli sport invernali pure; dalla nostra (su Milano) pendeva il buon ricordo dell’Expo e la buona fama di Milano città efficiente e (su Cortina) la capacità attrattiva della perla delle Dolomiti dove tutto il mondo facoltoso cerca di andare a sciare (ma con troppa distanza, 411 km tra le due); dalla loro la credibilità di un Paese ritenuto affidabile, economicamente stabile, e con l’attenzione alle diversità e alle barriere ritenuta significativa in vista della Paralimpiade.

Alla candidatura olimpica si va per sogno: per avere in casa la più bella avventura sportiva che si possa vivere, per dimostrare al mondo di essere bravi a organizzarla e anche per trarne l’immediato vantaggio dell’iniezione di capitali che l’evento porta, a fronte degli investimenti richiesti.

Sperando poi di trarne anche vantaggi duraturi, che si promettono e prevedono - sostenuti da studi della Bocconi, di Ca’ Foscari e della Sapienza - nel grande libro della candidatura, ma che ha quasi sempre il vizio di forma di essere ottimistico perché finalizzato a vincere la gara contro le altre candidate, a far bella figura. Lì tutti si presentano da virtuosi: budget sostenibili, costi bassi, eredità - legacy si dice nel grande libro - ricca e positiva, poi la storia insegna (si veda lo studio di Oxford tra i pochi indipendenti perché non finalizzati a candidature) che non sempre va così, anzi mai: l’Olimpiade invernale ha sforato il budget dei costi diretti del 142% in media, fin qui, e nessuna edizione dal 1960 è andata in pari. Sui costi indiretti, non direttamente affidati al comitato organizzatore, cioè sull’eredità in fatto di infrastrutture e ricadute positive a lunga scadenza, non ci sono comparazioni perché mancano, secondo Oxford, dati comparabili o comunque dotati di un grado di affidabilità sufficiente a uno studio accademico.