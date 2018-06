Padre Pio Tv: arriva un'App rinnovata e gratuita

Padre Pio Tv, l’emittente televisiva dei confratelli del santo cappuccino, lancia un aggiornamento dell’applicazione “Padre Pio Tv”, presente sin dal 2009 sull’App Store di Apple e in seguito sul Play Store di Google. L’aggiornamento prevede la fruibilità dei contenuti in diretta dell’emittente televisiva in modo totalmente gratuito e tramite l’applicazione è possibile assistere: alle celebrazioni che si svolgono nelle chiese conventuali di San Giovanni Rotondo; alle catechesi, agli Angelus e alle celebrazioni di papa Francesco e ai programmi culturali, informativi e di servizio diffusi dall’emittente. Elementi caratterizzanti del palinsesto del canale televisivo sono le trasmissioni incentrate sui messaggi e gli insegnamenti che scaturiscono dalle lettere di Padre Pio, dal Vangelo e dal Magistero della Chiesa cattolica.

Sviluppata dagli specialisti della società francese “Summview”, l’applicazione fornisce una visione live di alta qualità tramite le reti cellulari e Wi-Fi ed è disponibile a livello mondiale sull’App Store per i terminali Apple e sul Google Play Store per i terminali Android. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato fra Francesco Scaramuzzi, presidente della Fondazione Voce di Padre Pio, che gestisce il polo editoriale dei Frati Minori Cappuccini della Provincia religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio – di essere stati i pionieri in Italia nell’utilizzo di questo moderno canale di diffusione, anticipando tutte le altre emittenti nazionali, anche le più note e blasonate. E oggi siamo ancora più lieti dello sforzo fatto per donare gratuitamente a tutti, specialmente ai giovani e a quanti sono sempre in movimento per lavoro, in ogni parte del mondo, l’opportunità di restare ancorati agli insegnamenti di san Pio, di pregare con i frati che svolgono il loro ministero nel nostro Santuario e, più in generale, di non perdere nulla della nostra programmazione quotidiana».

Denis Pagnac, amministratore delegato della società Summview Sas, ha aggiunto: «Siamo felici di poter offrire a Padre Pio Tv la possibilità di trasmettere il proprio canale televisivo in tutto il mondo tramite una nuova applicazione disponibile su Apple iTunes e Google Play Store». Summview Sas è un provider globale di mobile Tv e soluzioni video/OTT. La società ha sviluppato una piattaforma di distribuzione video personalizzabile dai clienti con il proprio marchio che permette la fruizione da parte dell’utente di video e tv in diretta e on demand, sia su reti wireless che di telefonia mobile. Maggiori Informazioni su www.summview.com