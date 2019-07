Padre Alex Zanotelli contro le nuove norme: «In piazza per gridare: vita»

Le prime parole spiegano il gesto e rivendicano un'identità. «È come missionario che lancio questo appello contro il Decreto sicurezza bis. Sono vissuto per dodici anni dentro la baraccopoli di Korogocho (Nairobi) e ho sperimentato nel mio corpo l’immensa sofferenza dei baraccati (oggi sono duecento milioni nella sola Africa!). Siamo passati dall’apartheid politica a quella economica:l’1% della popolazione mondiale ha tanto quanto il 99% . È questa una delle ragioni fondamentali per le migrazioni, insieme alle guerre e ai cambiamenti climatici».

Padre Alez Zanotelli non ci sta. Religioso (è un Comboniano), 80 anni compiuti (è nato il 26 agosto 1938), già direttore di Nigrizia (che trasforma in mensiile di informazione socio-politico, attento alla situazione africana, fermo - e documentato - nella denuncia), sacerdote e riferimento degli ultimi nelle zone più tribolate del pianeta, dal Sud Sudan al Kenya più polveroroso e povero, l'11 luglio scorso, da Napoli, dove oggi vive e s'impegna, ha lanciato un appello.

«Come missionario,denuncio il cinismo con cui il Governo giallo-verde respinge i “ naufraghi dello sviluppo”. Non avrei mai pensato che un Governo italiano avrebbe potuto regalarci un boccone avvelenato come il Decreto sicurezza bis , che il 15 luglio verrà presentato in Parlamento per essere trasformato in legge. Un Decreto le cui clausole violano i principi fondamentali della nostra Costituzione, del diritto e dell’etica. È proprio l’etica ad essere colpita a morte perché questo Decreto dichiara reato salvare vite umane in mare. Ne abbiamo subito visti i vergognosi risultati con la Sea Watch 3 con la capitana Carola Rackete e con il veliero Alex di Mediterranea! E in commissione Affari costituzionali e Giustizia, la Lega e i cinque Stelle hanno ulteriormente peggiorato quel testo con nuovi giri di vite contro i migranti. Infatti il Decreto rimaneggiato prevede lo schieramento delle navi della Marina e della Guardia di Finanza in difesa del ‘confine’ delle acque territoriali; l’impiego massiccio di radar e monitoraggi con mezzi aerei e navali sulle coste africane per intercettare le partenze di migranti e segnalarne alle autorità libiche perché li riportino nei lager; il regalo di altre dieci motovedette al governo di Tripoli per riportare i rifugiati nell’inferno libico; infine un incremento delle multe fino a un milione di euro a navi salva-vite in mare, con l’arresto del comandante e sequestro dell’imbarcazione».

«Nessun accenno», osserva amaro padre Alex Zanotelli, «al fatto che in Libia è in atto una spaventosa guerra e che Tripoli non è “ un porto sicuro”! Questo Decreto sicurezza bis , che sarà discusso e votato in Parlamento, ad iniziare dal 15 luglio, è un obbrobrio giuridico e etico che viola i dettami costituzionali ed è uno schiaffo al Vangelo. “Sono poliche criminali - afferma giustamente Luigi Ferrajoli (toscano, 78 anni, giurisita, ex magistrato, allievo di Norberto Bobbio, ndr.) - che provocano ogni giorno decine di migliaia di morti, oltre all’apartheid mondiale di due miliardi di persone. Verrà un giorno in cui questi atti saranno ricordati come crimini e non potremo dire che non sapevamo, perché sappiamo tutto”. Trovo vergognoso che i Cinque Stelle si siano allineati e sostengano le posizioni leghiste. Per questo mi appello a quei parlamentari grillini che non condividono le posizioni razziste e criminali della Lega a disobbedire come hanno fatto la storica attivista del Meet-up di Napoli, Paola Nugnes e il comandante De Falco. Non si può barare su vite umane, nello specifico vite dei poveri. È l’ora delle decisioni: se stare dalla parte della vita o della morte. Ma questo vale per ogni cittadino perché è in ballo la nostra democrazia e i suoi valori fondamentali ( uguaglianza, solidarietà…), ma vale anche per ogni cristiano perché è in ballo il cuore del Vangelo» .

«Per questo», sottolinea padre Zanotelli, «uniamoci a "Restiamo umani" che ha indetto un presidio davanti a Montecitorio, lunedì 15 luglio alle 16, per dire NO a questo Decreto criminale. Noi ci saremo come "Digiuno di giustizia in solidarietà con i migranti", che da un anno, ogni primo mercoledì del mese facciamo, digiuniando davanti al Parlamento contro le politiche migratorie del governo giallo-verde. Anche quel giorno digiuneremo. Chiedo a tutte le forze sindacali (CGIL,CISL, UIL), a tutto l’associazionismo laico, alle reti, ai comitati di resistenza di scendere in piazza. Ma soprattutto mi appello all’associazionismo cattolico (Azione Cattolica, Caritas, Migrantes,Focolarini, ACLI, FOCSIV…) perché si unisca alle forze laiche per dire no all’imbarbarimento della nostra società. Mi appello ai missionari italiani, che hanno toccato con mano la sofferenza di quest’Africa crocifissa, perché alzino la voce e scendano in piazza contro leggi razziste e disumane. Chiedo soprattutto ai nostri vescovi perché prendano posizione contro questo Decreto che nega radicalmente l’etica della compassione e della misericordia e propongano alle parrocchie giornate di digiuno e di preghiera. Uniamoci, credenti e laici, per difendere quei valori fondamentali negati da questo Decreto che, criminalizzando la solidarietà, disumanizza i migranti e tutti noi. Restiamo umani e resistiamo!»