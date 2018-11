Parolin: non abbiamo fatto nessun collegamento tra le ossa e il caso Orlandi

«Da parte della Santa Sede non è stato fatto alcun collegamento con Emanuela Orlandi». Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, a proposito della vicenda del ritrovamento delle ossa nella sede della Nunziatura Apostolica in Italia, in Via Po a Roma.

«Non so chi ha messo in relazione questa vicenda con il caso Orlandi», ha dichiarato il cardinale rispondendo ad una domanda dei giornalisti, a margine del convegno dell’associazione “Carità politica”, a Palazzo San Calisto: «Da parte della Santa Sede – ha assicurato – non è stato fatto alcun collegamento con il caso di Emanuela Orlandi». Interpellato sul motivo per cui la Segreteria di Stato, in occasione del ritrovamento delle ossa, abbia immediatamente avvertito la Procura di Roma, Parolin ha spiegato: «Per ragioni semplicemente di trasparenza, perché non ci siano recriminazioni sul fatto che la Santa Sede abbia tenuto nascosto qualcosa. Le cose si fanno con la maggior apertura e la maggior trasparenza. Sono stati trovati dei resti, si è voluto sapere esattamente cosa si stesse facendo, di chi fossero, e quindi è stato chiesto aiuto all’Italia».

Quanto alla presenza di eventuali dossier sul caso Orlandi, il porporato ha risposto che «si è sempre fatto di tutto per accertare la verità». In merito, inoltre, a presunte “trattative”, Parolin ha risposto: «Non posso dire molto, sono arrivato che il caso era già stato archiviato.

Da parte nostra, c’è la disponibilità ad aiutare a risolvere questo caso. Mi da tanto dolore per la famiglia, soprattutto per la mamma», il coinvolgimento personale del segretario di Stato vaticano per la vicenda della quindicenne scomparsa nel 1983: «Capisco cosa significhi non sapere cosa è successo alla figlia, se sia viva o morta, e se è morta dove è stata sepolta». Quanto alle evoluzioni future dei ritrovamenti in Via Po, Parolin ha dichiarato: «Aspettiamo gli accertamenti, prima di fare qualsiasi dichiarazione. Bisogna sapere di cosa si tratta: se sono ossa di 200 anni fa è una cosa, se sono ossa di qualche anno fa è un’altra».