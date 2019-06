Passerella di artisti nel segno di San Francesco

“Con il Cuore, nel nome di Francesco”. Non è solo il titolo del tradizionale spettacolo di musica e di solidarietà che da ben 17 anni va in onda in diretta su Raino dal Sacro Convento dei frati francescani conventuali di Assisi. E' qualche cosa di più che va al di là dello spettacolo perchè sarà ancora una volta l'occasione per raccogliere fondi, con sms e chiamate da rete fissa al 45515 fino al primo luglio, per sostenere mense francescane in Italia, progetti per poveri del Terzo Mondo e scuole ed ospedali per alcuni tra i paesi più poveri dell'Africa e dell'India, terre di missione di figli di S.Francesco. In sostanza, un modo diretto, semplice, spontaneo ed efficace per aiutare “chi vive nel bisogno, chi è vittima di sopraffazioni, violenze, guerre, fame, senza distinzioni di nazionalità, di politica e di religione, in obbedienza all'autentico spirito francescano e secondo gli insegnamenti di papa Francesco”, spiega padre Mauro Gambetti, Custode del Sacro Convento.

Quest'anno l'appuntamento è per questa sera e, come avviene da 12 anni a questa parte, a condurlo sarà Carlo Conti che avrà come ideali compagni di viaggio una formidabile pattuglia di artisti italiani in rappresentanza di svariati stili musicali. Si va, infatti, dal classico – Giovanni Allevi, Andrea Griminelli...- al pop (Fabrizio Moro, Francesco Renga, Nek, Paola Turci, Paolo Vallesi e Amara), accanto a nomi notissimi al grande pubblico come Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana, Simone Cristicchi, Fiorella Mannoia, Gio di Tonno, e giovani cantautori emergenti come Pierdavide Carone, Enrico Nigiotti, i Dear Jack, Carly Paoli.

Ridare un senso a chi lo ha perso. Non mancheranno momenti di intrattenimento con Enrico Brignano, l'imitatore Antonio Mezzancella e il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, che presentarà per la prima volta un pezzo inedito. “Tutti uniti per una causa comune: ridare un sorriso a chi lo ha perduto”, spiega padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento e del mensile “San Francesco Patrono d'Italia”, secondo il quale “i poveri sono la chiave di lettura della nostra umanità, il ‘termometro’ attraverso il quale possiamo misurare la nostra esistenza e capire se siamo in grado di accogliere, comprendere e guardare con compassione ed inclusività l’altro. Questo’termometro’ ci dirà se siamo ancora uomini con un cuore che batte oppure un esercito di macchine senza anima”. E il concetto di solidarietà francescana di questa sera va proprio in questa direzione. Oltre alla musica, ci saranno anche “molte testimonianze”, anticipa Carlo Conti nel presentare gli artisti della serata. “Ma sarà un appuntamento in cui il giorno dopo non si va tanto a guardare lo share, ma quello che ci interessa è il numero della raccolta fondi che anche quest’anno andrà principalmente alle mense francescane.

A questo proposito, nel corso della serata, faremo un collegamento con Marco di Buono che è a Milano e che ci racconterà la realtà di queste mense”. Simone Cristicchi, nello spiegare il suo esordio ad Assisi, ha detto di essersi "interrogato a lungo sulla figura di Francesco. Sono andato a visitare i suoi luoghi: l’ultimo è stato l’eremo della Verna un luogo magico intriso di grande energia. Mi sono anche chiesto - ha aggiunto l'artista - che cosa ci può dire quest’uomo oggi. Cosa può dire a una umanità stanca. Non vedo gente cattiva, ma vedo una umanità stanca. Un caro amico, don Luigi Verdi dice ‘L’umanità oggi non è stanca perché ha camminato tanto, ma perché ha smesso di camminare’. Una analisi lucida".

Tra le testimonianze, quella del calciatore della Lazio, Francesco Acerbi, che racconterà come la fede lo ha aiutato a seguito di una grave malattia; quella di Suor Rita Giaretta che da 25 anni lavora per la difesa e la reintegrazione di tante giovani donne sfruttate; quella di Ayric Hajilou Manouchehr, cristiano evangelico, fuggito dall’Iran insieme alla mamma e alla sorella per motivi religiosi; quella don Dante Carraro, direttore di “Medici con l'Africa Cuamm”, sacerdote e medico, che parlerà di uno degli obbiettivi della raccolta di quest’anno: la costruzione di un reparto di pediatria in Sud Sudan. Come da tradizione, il maestro tintore Claudio Cutuli ha realizzato, per l’occasione, un foulard che riproduce la “Predica agli uccelli”, affresco di Giotto della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi, utilizzando un filato di soia e stampato con pigmenti naturali. Sarà presenta alla serata anche l’Amministratore Delegato Rai, Fabrizio Salini". Anche quest’anno l’evento solidale andrà in onda, in diretta radiofonica, su Rai Radio1 con la conduzione affidata a Gian Maurizio Foderaro e a Marcella Sullo.

COME SOSTENERE LE OPERE FRANCESCANE

Su base volontararia, sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, per poveri e dimenticati in Italia e nel mondo, con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 fino al 1° luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Oppure donando 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.

L’iniziativa – prodotta da Raiuno - è promossa dal Sacro Convento di Assisi e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Alla sua realizzazione hanno contribuito Fria, Poste Italiane e TIM, col patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Assisi.