Pippa Bacca, un’artista innamorata della vita

Incontrare Pippa Bacca è come innamorarsi della vita che va oltre la morte. Della vita che rinasce sempre, tenera e tenace, anche e soprattutto dove gli uomini portano follia e distruzione. Non per caso l’ultimo documentario sulla vita di questa giovane artista milanese si intitola: Mi sono innamorato di Pippa Bacca.

Nel 2008, Giuseppina Pasqualino di Marineo – questo il suo nome all’anagrafe – era partita da Milano per andare in autostop a Gerusalemme: «Andare in autostop è un modo per affidarsi al prossimo», aveva detto. «Con il nostro progetto artistico Spose in viaggio vogliamo dimostrare che, dando fiducia, si riceve solo bene».

Vestita da sposa, passando per undici Paesi che avevano vissuto la guerra, avrebbe incontrato e lavato i piedi alle ostetriche di ogni villaggio, le donne che fanno nascere la vita dove gli uomini portano la morte.

«Era un viaggio-performance da artista, che Pippa aveva curato con la massima serietà», ricorda la sorella Rosalia, direttrice della Fondazione Piero Manzoni. «Il vestito da sposa per lei era un simbolo positivo: a forma di giglio, emblema di purezza, con undici veli come gli undici Paesi che avrebbe dovuto attraversare. Un segno gioioso, vitale. Un messaggio di speranza e apertura, in contrasto positivo con la distruzione e la morte portata dalla guerra. Quel vestito si doveva sporcare, giorno dopo giorno. Più che raccontare a parole, Pippa voleva mostrare, nella sua persona prima di tutto, che costruire pace e vivere nell’accoglienza richiede un lavorìo faticoso, un impegno quotidiano e personale con cui mettersi in gioco. Per questo aveva scelto di lavare i piedi alle ostetriche, un gesto altamente simbolico, il ringraziamento quasi sacro alle donne che in condizioni di guerra avevano contribuito a far nascere nuova vita. Per lo stesso motivo aveva scelto anche di usare dei tacchi alti, da tenere tutto il giorno, non per vezzo estetico, ma per partire dalla propria fatica e dai propri disagi per spargere semi di pace».