Piramis, l'orologio che rintraccia il paziente

Si chiama “Piramis Locator” è un dispositivo simile ad un orologio, ma con molte funzionalità in più.

E’ un localizzatore GPS-GPRS con accelerometro integrato che consente, tramite un App, di localizzare le persone che lo indossano e la velocità degli spostamenti (tempi di percorrenza, tempi medi e velocità sia in tempo reale che in media).

E’ dotato di un pulsante di SOS che dà la possibilità di lanciare l’allarme in situazioni di pericolo.

Può essere utilizzato in vari ambiti di applicazione che spaziano dal mondo degli anziani e della sanità a quello dello svago (un esempio è l’utilizzo dei bracciali per i bambini all’interno di parchi divertimento, outlet, centri commerciali,stabilimenti balneari, campeggi).

Nel caso del campo medico e di pronto intervento permette al paziente di essere in costante contatto sia con il personale medico e paramedico sia con i familiari che sono aggiornati in tempo reale sulle condizioni ma, soprattutto, sulle eventuali urgenze.

La possibilità di sviluppi “ad hoc” ha creato particolare interesse, infatti è di questi giorni la notizia che tre eccellenze bresciane hanno ufficializzato l’inizio della sperimentazione dei “Piramis Locator” sui primi pazienti. Piramis srl e la Croce Bianca di Brescia hanno dato il via ad una sinergia data dalle esperienze e dal know-how di realtà operanti in settori diversi, ma che hanno dimostrato di essere allineati sugli obiettivi di eccellenza funzionalità ed utilità. In questi giorni il via, ma entro la fine di quest’anno contano di monitorare i primi 1000 pazienti.