«Podcast, mercato in ascesa. E ora c’è anche il Papa»

Si fa presto a dire podcast. La metà degli italiani, lo dice una recente ricerca Nielsen, non sa neanche cosa sia. Anche perché da noi è ancora un fenomeno di nicchia e molti confondono i podcast con la possibilità di scaricare online le puntate di alcune trasmissioni radio tradizionali. In realtà è un arcipelago con vari servizi che spaziano dai corsi di lingua ai serial d’inchiesta ai pratici tutorial che t’insegnano come annodare il nodo della cravatta. Poi ci sono gli audiolibri letti da attori professionisti che si possono ascoltare mentre si fa jogging o si viaggia sull’autobus. «Ci sono 2,7 milioni di italiani che ascoltano tutti i mesi almeno un podcast», afferma Marco Azzani, country manager di Audible in Italia, l’azienda fondata nel 1995 e acquistata poi da Amazon nel 2008 per circa 300 milioni di dollari, «tre anni abbiamo lanciato un’offerta modello “all-you-can-listen”, simile a quella di Netflix. Si paga cioè un abbonamento mensile di 9,99 euro e si accede in modo illimitato al catalogo che contiene, tra audiolibri e altri contenuti originali, circa cinquantamila titoli, di cui circa settemila in italiano. Negli ultimi due anni siamo cresciuti con tassi a tripla cifra». Impossibile, almeno per ora, fare un paragone con gli Stati Uniti, dove il mercato è molto più ampio, l’offerta di contenuti è di qualità altissima e gli audiolibri sono un segmento in crescita costante.

In Italia, però, stentano a decollare.

«Non c'è ancora una grande cultura ma gli editori hanno capito l'opportunità di differenziare la propria offerta, affiancando l'audiolibro all’edizione cartacea tradizionale, perché il prodotto digitale non cannibalizza l'originale. Nel 2016 abbiamo lanciato un catalogo di audiolibri investendo sia come editori, con produzioni originali ad hoc, sia come distributori dopo aver stretto accordi di partnership con diversi editori, da Mondadori al Gruppo Gems. Gli ascoltatori di audiolibri stanno crescendo anche perché hanno una fruizione molto più facile e dinamica rispetto al libro tradizionale. Però stiamo parlando di un segmento di mercato, c’è molto altro».

Cioè?

«Il vero potenziale dal punto di vista del business è al di fuori del mondo del libro e in una popolazione molto più giovane che magari legge sì ma non più di uno o due titoli all’anno ma poi ha l’abbonamento abbonamento a Spotify o Amazon Music. Sono persone che vogliono e cercano intrattenimento e informazione, sono meno interessante ai contenuti librari tradizionali e prediligono contenuti seriali. Per i podcast la chiave è la serialità. Sia per i contenuti fiction, esattamente come le serie video, che per tutto quello che non è fiction: autoapprendimento, formazione, saggistica».

Qualche esempio di podcast di successo?

«Da noi sicuramente Veleno di Pablo Trincia, il racconto avvincente a puntate di un caso di fine anni Novanta su alcune famiglia della Bassa modenese accusate ingiustamente di pedofilia e riti satanici. Un altro podcast di grande successo è stato La Piena di Matteo Caccia, una storia vera sul mondo dei narcos. Uscito a novembre, è andato in top ten con opere del calibro di Harry Potter e i thriller di Ken Follett. La componente narrativa è fondamentale. Non a caso il più grande successo americano è Serial, il podcast di giornalismo investigativo che dal 2014 ha totalizzato oltre 250 milioni di download e ha dato il via al fenomeno delle serie true-crime, da Making a Murderer».