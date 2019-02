Prove Aperte al via con Edward Gardner per Fondazione Arché

È fissato per domenica 10 marzo alle 19.30 il primo appuntamento del 2019 con le Prove Aperte della Filarmonica della Scala, il ciclo benefico realizzato grazie al Main Partner UniCredit, con il contributo di UniCredit Foundation e la collaborazione di Esselunga.

A beneficiare dell’iniziativa, che taglia il traguardo della decima edizione, saranno quattro realtà non profit che a Milano si occupano dell’infanzia in difficoltà. Si comincia con la prova dedicata a Fondazione Arché, che vedrà sul podio il Maestro Edward Gardner accompagnato da Igor Levit al pianoforte.

In programma Jealousy, Prelude dall’opera Jenufa di Janáček, il Concerto n.4 in sol maggiore op.58 per Pianoforte e Orchestra di Beethoven e la Sinfonia n.7 in re minore op.70 di Dvořák.

L’intero ricavato della serata sosterrà la realizzazione di uno Spazio Gioco Bambini all’interno del nuovo progetto di Fondazione Arché, la Corte di Quarto. In questo borgo solidale accanto alla comunità CasArché sorgerà un edificio con 14 unità abitative, dedicate all’accoglienza di nuclei mamma - bambino in semi-autonomia, e spazi comuni per attività connesse e pensate per il territorio di Quarto Oggiaro, alla periferia di Milano.

Grazie al coinvolgimento dei musicisti della Filarmonica della Scala, di grandi direttori e solisti ospiti, e del mondo del non profit milanese, le Prove Aperte sono ormai diventate una piccola stagione dedicata che permette al pubblico di assistere alla messa a punto di grandi concerti a prezzi contenuti, ed essere al tempo stesso parte di una grande iniziativa di solidarietà. In dieci anni hanno contribuito a sostenere progetti di utilità sociale e scientifica, coinvolgendo istituzioni che ogni giorno si prendono cura dei bambini e degli anziani, fronteggiano le povertà, aiutano persone con diverse abilità, ricercano nuove terapie mediche e operano tra i bisogni delle periferie e delle aree in difficoltà.

La decima edizione delle Prove Aperte proseguirà domenica 14 aprile con la prova diretta da Myung-Whun Chung, accompagnato da Sergey Khachatryan al violino, a favore della Fondazione Casa della carità. Domenica 28 aprile sarà invece la volta della serata dedicata all’associazione L’abilità con il Maestro Riccardo Chailly e il violino Emmanuel Tjeknavorian. Il ciclo si conclude sabato 12 ottobre con la prova diretta da Daniel Harding e con Isabelle Faust al violino, a sostegno di Fondazione L’aliante.

La formula che permette di assistere a una prova musicale si arricchisce dell’esperienza di una breve guida all’ascolto, in un’atmosfera informale di vicinanza con l’orchestra e il suo direttore. Il programma completo è disponibile sul sito web filarmonica.it/proveaperte/