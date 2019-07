Quei detenuti in trasferta per riparare i danni dell'alluvione

(Da sinistra: il il comandante della polizia penitenziaria di Opera Amerigo Fusco, il direttore di Opera Silvio Di Gregorio, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, il sindaco di Madesimo Franco Masanti, il comandante della locale Compagnia dei carabinieri e il presidente delle Giacche Verdi Lombardia, Giuseppe Scabioli).

«Il carcere come risorsa della comunità, e non come un costo». È la convinzione di Silvio Di Gregorio, direttore del carcere di massima sicurezza di Opera, alle porte di Milano, che sta letteralmente trasformando il modo di vivere dietro le sbarre: ne sono testimonianza, tra gli ultimi, i risultati raggiunti negli scorsi esami di licenza superiore (due 100 e lode tra i detenuti e una persona, al 41 bis, che ha avuto, grazie all’impegno e alla fiducia concessa dagli educatori del carcere, l’opportunità di diplomarsi al Liceo Classico), ma anche l’esperienza che, in questi giorni, otto detenuti stanno vivendo a Madesimo, in provincia di Como, uno dei paesi più colpiti dall’alluvione dello scorso giugno.

In pratica, per la prima volta, i detenuti in regime di articolo 21 (che prevede la possibilità di uscire dal carcere per lavorare, salvo farne poi ritorno la sera) pernottano fuori, a Madesimo appunto, in una casa messa a disposizione dal Comune, e durante la giornata lavorano alla ricostruzione del paese, contribuendo ad arginare smottamenti, frane, allagamenti e cadute di pali elettrici. Il progetto di recupero è stato realizzato a fine giugno – e presentato ieri - grazie alla collaborazione tra presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, il direttore del carcere di Opera, Silvio Di Gregorio con il comandante Amerigo Fusco, il sindaco di Madesimo Franco Masanti e il presidente delle Giacche Verdi Lombardia, Giuseppe Scabioli. Con questa modalità – che nasce sia dalla volontà, appunto, di considerare il carcere come una risorsa, e sia dalla lungimiranza degli attori coinvolti, che non hanno avuto timore di “scommettere” e di dare fiducia ai detenuti – è stato superato il problema degli spostamenti, che avrebbero comportato tempi lunghi e costi ingenti, nel caso in cui da Opera, ogni giorno, ci si fosse dovuti recare a Madesimo. E chissà se questa iniziativa non faccia scuola in Italia.