Migranti: la paura, i dati (veri) e quell'invasione inventata

Nella percezione collettiva nel nostro Paese quando si parla di immigrazione sembra che si parli di una “invasione” mentre i dati forniti oggi da Caritas Italiana e Fondazione Migrantes – che hanno presentato il nuovo Rapporto Immigrazione giunto alla 28edizione – smentiscono questa percezione. In Italia i cittadini stranieri regolarmente residenti sono poco più di cinque milioni (5.255.503) pari all’8,7 della popolazione italiana. Un dato che la colloca al terzo posto nell’Unione Europea. Dai dati emerge che diminuiscono gli ingressi per motivi di lavoro, mentre aumentano quelli per motivi di asilo e protezione umanitaria.

Nel 2018 i nati stranieri sono stati 65.444 (14,9% del totale dei nati, ma -3,7% rispetto allo scorso anno e rispetto agli anni scorsi. Una flessione si regitra nelle le acquisizioni di cittadinanza con il 23% in meno rispetto allo scorso anno quando il nostro Pese era stato al primo posto tra i paesi Ue. Altro dato significativo è quello degli alunni con cittadinanza non italiana presenti nelle nostre scuole accanto ai nostri figli che ammontano a circa 850mila alunni, il 9,7% della popolazione scolastica italiana. Gli alunni non italiani nati nel nostro Paese rappresentano in Italia il 63,1% del totale degli alunni non italiani. Entrando nel merito della presenza in Italia dei cittadini stranieri registriamo che la comunità maggiormente presente nel nostro Paese è quella romena con oltre un milione di persone seguita da quella albanese e marocchina con oltre 400mila persone. Le regioni, con maggiore prevalenza di cittadini non italiani sono la Lombardia (1.181.772, l’11,7% della popolazione totale residente) seguita dal Lazio (683.409, 11,6%), l’Emilia-Romagna (547.537, 12,3%), il Veneto (501.085, 10,2%) e il Piemonte (427.911, 9,8%). Scendendo nel dettaglio delle provincie con maggiore presenza di stranieri troviamo Roma (556.826, 12,8%), Milano (470.273, 14,5%), Torino (221.842, 9,8%), Brescia (157.463, 12,4%) e Napoli (134.338, 4,4%).

Come sempre il Rapporto Immigrazione di Caritas Italiana e Fondazione Migrantes è una miniera di dati. Degli oltre 4milioni di stranieri in età lavorativa il 64,3% degli stranieri comunitari e il 58,7% dei cittadini extra-UE risultano occupati. Il dato è in aumento rispetto allo scorso anno del 2,5%.Riguardo la popolazione straniera in carcere si riscontra che all’inizio del 2019 erano poco più di 20mila su un totale di circa 60mila detenuti presenti nei penitenziari italiani. Segnano un valore positivo le rimesse inviate dall’Italia (21 milioni di euro); nel 2018, per la prima volta, il Bangladesh ha assunto il primo posto seguito da Romania e da altri paesi asiatici (Filippine, Pakistan, India e Sri Lanka).