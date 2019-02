Il gesto incivile di Melegnano: la condanna del Forum delle Famiglie e di Aibi

“Ammazza il negro” e una svastica. Sono queste le scritte che sono comparse lunedì mattina scorso a Melegnano, in provincia di Milano, nell’androne del palazzo in cui vive Bakary Dandio, il 22enne di origine senegalese con la sua famiglia adottiva. Le reazioni a un gesto tanto incivile e razzista non tardano ad arrivare.

«I fatti di cronaca accaduti in questi giorni a Melegnano sono gravi» afferma la vice-presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Emma Ciccarelli, «perché oltre a un mancato senso di responsabilità dei gesti e di non consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni perpetrate dagli autori, denotano l’assenza totale di senso della realtà e del rispetto che si deve a ogni persona. Soprattutto a quanti vivono una scelta forte e bella come l’adozione”».

«Nell’esprimere la vicinanza personale e di tutto il Forum alla famiglia che ha subito queste ripetute minacce» aggiunge l’altra vicepresidente del Forum Famiglie, Maria Grazia Colombo, «è importante sottolineare che situazioni come questa devono farci riflettere e ricordarci che la costruzione di un tessuto sociale più solidale e coeso dipende innanzitutto da ciascuno di noi”.

Un gesto condannato anche dall’Aibi, l’Associazione Amici dei bambini. «Un gesto che continua ad indignare, quanto avvenuto a Melegnano, nel milanese, lunedì mattina» ribadisce l’Associazione. «Una città» ha precisato subito il sindaco, come ricorda l’Aibi «che “è sempre stata caratterizzata per un’accoglienza convinta senza distinzioni di sorta” e che nei prossimi giorni ospiterà per le sue vie una fiaccolata di condanna e tolleranza zero».

«Rilanciare le adozioni in Africa e condannare gesti come questi, è l’unica risposta che può dare la politica». È questo l’appello delle famiglie adottive di Aibi, e non solo, che in queste ore scrivono «in segno di solidarietà alla famiglia», convinte che «le strumentalizzazioni politiche non servano. Ci vuole concretezza, quella delle famiglie italiane da sempre le più accoglienti del mondo. Le famiglie italiane conoscono bene il valore dell’accoglienza e sono milioni, più di 99 milioni per l’esattezza, i bambini africani orfani che attendono una famiglia. Serve l’impegno della politica italiana per un rilancio delle adozioni internazionali in Africa».

«Ci sono quasi 100 milioni di bambini privati del sacro diritto ad avere una famiglia», rammenta Marco Griffini, presidente di Amici dei bambini.

Dalle famiglie adottive arriva, così, l’appello al Governo «Per un rilancio delle adozioni in Africa».