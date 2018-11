Eutanasia, la risposta della fidanzata di deejay Fabo al fisiatra Mainini

Pubblichiamo la lettera che la fidanzata di Fabiano Antoniani, Valeria Imbrogno, ha inviato alla redazione di Famiglia Cristiana per replicare all'intervista del dottore Angelo Mainini pubblicata su questo sito il 29 ottobre scorso.

Prima di rispondere alla affermazioni del Dr. Angelo Mainini mi sono presa un po’ di tempo. Innanzitutto per capire chi fosse questo medico che nell’articolo si definisce fisiatra di DJ FABO, ma che io personalmente non ho mai visto in tutto il periodo in cui ho seguito Fabiano.

La prima considerazione è come possa il dr. Mainini definirsi tale quando mai lo ha direttamente visitato: un medico prima di poter stilare un piano di cura deve almeno aver incontrato e visitato il proprio paziente, conoscerlo, non solo leggendo cartelle che lo riguardano, ma attraverso visite specifiche in cui stabilire con lui un contatto diretto. Questo non lo ha mai fatto. Si è limitato, nel suo ruolo di direttore sanitario della Fondazione Maddalena Grassi, al mettere a disposizione di Fabiano un supporto fisioterapico ( per tre volte a settimana, con persone sempre diverse); un medico che a cadenze stabilite procedeva alla sostituzione della cannula e, settimanalmente di un infermiere che segnava i parametri che, per precisione, eravamo noi a fornire.

Se per piano di cura da lui fornito intende questo allora è un compito che ha svolto diligentemente altrimenti mi riesce difficile capirlo.

Vero è quando afferma che la risposta alla sofferenza è affrontata in modi diversi, il campo è soggettivo quindi mi chiedo perché non lasciare alla autodeterminazione del singolo, che vive sofferenze fisiche e psicologiche indicibili nonostante le cure e l’affettività da cui è circondato, il diritto di scegliere se la vita che sta vivendo è per lui qualitativamente insostenibile e quindi porvi termine. Ognuno ha la propria asticella di tolleranza.

Fabiano non era un malato terminale, nelle sue condizioni ha passato più di due anni, ha tentato terapie sperimentali, ha lottato sempre circondato dal sostegno e dall’affetto dei famigliari, ma alla fine ha detto basta. Ha esercitato quello che dovrebbe essere il diritto di una persona adulta cosciente nelle sue condizioni. Altre persone vivono come lui o addirittura convivono con patologie più gravi eppure vanno avanti? Ho per loro estremo rispetto e la loro asticella sarà posizionata ad una altezza diversa.

Entrando nel dettaglio delle dichiarazioni del dr. Mainini, ritengo sottile il distinguo tra sospensione delle cure e l’accompagnamento ad una morte dignitosa di persone che coscientemente esprimono questo desiderio. Ritiene corretto ed umano sospendere la ventilazione di un paziente da essa dipendente ed assistere ad una morte per soffocamento, cercando di lenire questa condizione somministrando narcotici per privarlo di coscienza e della sensazione della morte? E’ molto diverso il suicidio assistito? Nel caso di Fabiano la sua attività respiratoria era comunque in grado di garantirgli una certa autonomia, ma questo credo il dr. Mainini lo sappia avendolo seguito con tanta assiduità, quindi cosa si sarebbe dovuto fare? Cessare la ventilazione? Assistere ad un calvario fatto di rantoli, occhi sgranati colmi di panico e angoscia anche per i familiari? Somministrare un sedativo per evitargli queste sensazioni e prolungare una agonia? Tutto questo è più umano rispetto a quanto è accaduto in Svizzera?

Credo sinceramente che così come la vita anche la morte meriti rispetto e se una persona nel pieno delle sue facoltà mentali decide di privarsene ebbene questa decisione credo vada rispettata e garantita nel modo più dignitoso possibile evitando inutili ipocrisie, come l’opzione da lei citata della sospensione delle cure. Questi credo siano alibi per la propria coscienza. Il non fare è altrettanto giudicabile, a mio avviso. Tutto questo chiaramente nel pieno rispetto di quelle persone che nelle stesse condizioni di Fabiano, o anche peggio, hanno deciso di proseguire la propria vita.

Ritengo che per la società una legge che consideri gli individui come persone in grado di compiere delle scelte libere e consapevoli quando si trovano in condizioni estreme sia segno di grande civiltà.

Cordialmente,

Valeria Imbrogno