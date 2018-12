La crisi Russia-Ucraina? Niente paura, nessuno vuole la guerra

(Foto Reuters sopra: il presidente ucraino Petro Poroshenko in visita in una base aerea)

Lo si creda o no, l’escalation della tensione tra Russia e Ucraina non deve preoccupare. Sì, certo, i russi hanno intercettato e sequestrato tre navigli ucraini che, dicono da Mosca, erano entrati illegalmente nelle acque territoriali russe (quelle che erano tali anche prima del 2014, quando tutto è cominciato), mentre gli ucraini dicono esattamente il contrario. L’Ucraina ha dichiarato lo stato di guerra e proclamato la legge marziale. La Russia ha dispiegato in Crimea il sistema di difesa aerea SS-400. L’Ucraina ha chiuso le frontiere a tutti i maschi russi di età compresa tra i 16 e i 60 anni. Roba forte, in apparenza.

In realtà è soprattutto teatro. La Russia non invaderà mai l’Ucraina, perché dovrebbe farlo? E l’Ucraina non andrà mai in guerra contro la Russia. Anche qui: perché dovrebbe farlo? Il presidente ucraino Petro Poroshenko, che a marzo affronterà le elezioni con un indice di gradimento allo sprofondo, aveva bisogno di una bella scarica di adrenalina elettorale, e con soli tre barchini l’ha ottenuta. Lo stato di guerra gli consente manovre prima impossibili, magari anche il rinvio delle elezioni. Meglio di così! Ragionamento che vale anche, sia pure in misura minore, per Vladimir Putin. Un’iniezione di nazionalismo in un’opinione pubblica che la recente riforma delle pensioni (dal 2034 l’età pensionabile si alza da 60 a 65 anni per gli uomini e da 55 a 63 per le donne) aveva irritato oltre misura.

Quello che davvero conta, alla fin fine, non è il conflitto tra Russia e Ucraina. Da un certo punto di vista, rivoluzione di Maidan o no, in Ucraina non è cambiato nulla. Era un Paese inefficiente e corrotto prima, quando il presidente era il filorusso Viktor Yanukovich, che si affidava all’appoggio di Mosca per stare in piedi. Appena prima della crisi, Putin aveva concesso un prestito da 15 miliardi, ridotto il prezzo del gas (l’Ucraina era e resta fortemente dipendente dalle forniture russe) e proposto a Kiev l’adesione all’Unione doganale con Russia, Belorussia e Kazakhstan. Ed è un Paese inefficiente e corrotto anche adesso. Senza dilungarsi, basterà citare il titolo del rapporto dello European Council on Foreign Relations, “L’Ucraina al limite della cleptocrazia”, e l’elenco dei giudici anticorruzione silurati, di quelli sospetti insediati nei posti “giusti”, degli attacchi continui contro le Ong, gli attivisti e i giornalisti che si battono per la morale pubblica.

È questa, al dunque, la ragione per cui l’Unione Europea parla e parla ma l’Ucraina nei suoi ranghi non la vuole. Non di meno, questo Paese sostanzialmente e non da oggi fallito viene aiutato da tutti. L’Unione Europea dal 2014 a oggi le ha versato 5 miliardi di euro (più quelli che ci rimette per aver decretato le sanzioni contro la Russia: secondo Coldiretti, la sola Italia perde 3 miliardi l’anno) e ha concesso agevolazioni commerciali e ingressi senza visto ai suoi cittadini, altri 18 miliardi di dollari sono stati promessi e in parte già versati dal Fondo monetario internazionale, gli Usa sono generosi e così via.