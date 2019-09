“Salvare vite non può mai essere un crimine”. Lo ripete in italiano Claus Peter Reisch, il comandante della nave Eleonore della Ong tedesca Mission Lifeline che giorni fa fa ha forzato il blocco del governo italiano, attraccando a Pozzallo, in Sicilia. Occhi chiari e capelli corti, Reisch è l’ultimo “disobbediente civile” del decreto Salvini. L’ultimo ad aver violato la legge italiana per dare riparo a uomini, donne e bambini salvati in mare. Ultimo nelle ultime ore del governo giallo-verde, dopo tanti altri capitani coraggiosi: da Carola Rackete della Sea Watch 3 a Pietro Marrone della Mare Jonio. “Crimine – ripete - è girarsi dall’altra parte o tenere le persone per 7 giorni su una nave, senza farle scendere a terra. Questo è un crimine”.

Cinquantotto anni, tedesco della Baviera, era in vacanza in Grecia nel 2015 quando assistette per caso ad una delle tante emergenze di naufraghi in mare. “Fu allora – racconta - che mi resi conto che c’era bisogno di più navi di soccorso e che dovevo fare qualcosa…”. Ed è così che da imprenditore (ha un’azienda nell’ambito sanitario) Reisch ha partecipato ad una prima missione con l’organizzazione Sea Eye di Regensburg ed è poi diventato capitano per la Mission Lifeline nata da un gruppo di volontari di Desdra. La Eleonore è sua: un’imbarcazione da diporto, 20 metri per 5, alla prima missione quest’anno nel Mediterraneo.



Ma tant’è. A Pozzallo il 2 settembre scorso la Eleonore è arrivata con 104 migranti a bordo dopo avere atteso per una settimana al limite delle acque maltesi, l’indicazione di un porto sicuro. Al secondo temporale in arrivo in poche ore e con i migranti ammassati sul ponte, a riparo sotto teli di plastica e coperte, Reisch ha dichiarato lo stato d’emergenza e puntato sull’Italia, forzando i divieti e andando incontro al sequestro della nave e all’iscrizione nel registro degli indagati. Ma prima di andare via dalla Sicilia, quest’uomo dagli occhi chiari che non riesce a trattenere l’emozione quando parla delle vite salvate in mare, ha voluto incontrare il sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “Perché? Perché è importante essere uniti in questo particolare momento – dice - Orlando è noto per la sua attenzione ai diritti umani, per le sue denunce. A Palermo gli sforzi di integrazione sono eccellenti… E’ più di un segno, è un lavoro pratico per le persone!”.

Già, le persone, la loro dignità. “Fare e fare bene, questo è ciò che conta”, ripete Reisch, qui come nella sua Baviera. L’anno scorso la sua testimonianza ha scosso migliaia di cittadini alla manifestazione di protesta contro lo spostamento a destra delle politiche della Csu, il partito cristiano sociale di cui, tra l’altro, Reisch è elettore da sempre. “Salvare vite è un onore. Il mondo è uno non può esistere un primo e un terzo mondo… Siamo tutti figli dello stesso pianeta e non possiamo girarci dall’altra parte”. E invece è proprio quello che accade oggi, secondo Reisch: “La metà delle imbarcazioni che tenta la traversata affonda senza che nessuno dica nulla, noi abbiamo visto tanti gommoni sgonfi e vuoti in mezzo al mare… e abbiamo visto anche la Guardia costiera libica senza salvagenti. E’ la conferma di come la collaborazione con la Libia sia solo un paravento, un alibi giuridico per dire che i migranti non sono abbandonati”, dice.

Tra i suoi ricordi più vivi c’è il volto di un bambino di un anno appena salvato nel 2017 in extremis mentre il gommone su cui si trovava col papà affondava. “Quella volta – ricorda - anche il fotografo di bordo lasciò da parte la macchina fotografica per correre ad aiutare…”. Senza Salvini le cose andranno meglio nel Mediterraneo?, gli chiediamo. “Onestamente non penso che questo farà la differenza in termini di salvataggi nel Mediterraneo. Probabilmente per l’Italia sarà meglio avere un governo senza Salvini – dice – ma la questione è più ampia. In Germania, ad esempio, c’è stato uno spostamento a destra anche dei partiti convenzionali. A parole le forze democratiche sono d’accordo a salvare vite umane in mare. Poi però manca l’azione”.