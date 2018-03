Santa Francesca Romana, l'avventuriera della carità

“Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi...”. In ogni tempo nella Chiesa ci sono persone che, toccate da queste parole di Gesù, mettono tutta la loro vita a servizio dei poveri, esprimendo con i fatti quello che nella Chiesa si può chiamare “genio della carità”. Santa Francesca Romana appartiene a tale gloriosa schiera. Ella ci ha lasciato un messaggio e una testimonianza di straordinario valore e la sua figura – purtroppo non molto nota – merita di essere additata a modello. Per farci un’idea di quello che la nostra santa fece, relativamente alla possibilità del suo tempo, dobbiamo pensare a Madre Teresa di Calcutta, al suo infaticabile chinarsi sugli ultimi, a quel suo “fare tutto per Gesù” o, meglio, quel suo essere tutta per Gesù e quindi per tutti quelli come lui. Con Francesca Romana veniamo a trovarci nel cuore di una grande città, agli albori del Rinascimento. Nacque infatti a Roma nel 1384. La sua vita si svolse durante gli anni travagliati dello scisma d’Occidente e delle ripetute occupazioni di Ladislao d’Angiò; anni di grandi disordini civili con pesanti conseguenze anche sulla vita morale e spirituale. Conobbe gli orrori della guerra, vide l’imperversare di una grave carestia e il dilagare di una epidemia di peste. Questi fatti influirono non poco sull’orientamento della sua esistenza. Appartenente a una nobile e ricca famiglia, ricevette una buona educazione umana e cristiana, in particolare da parte della madre, Iacobella Roffredeschi. Con lei – si legge in un’antica biografia – fin da bambina partecipò assiduamente alla messa nella basilica di Santa Maria Nova retta dai padri benedettini olivetani, di cui ascoltò attentamente la predicazione, impegnandosi il più possibile a imparare a memoria l’insegnamento catechetico e la Parola del Signore. Pur crescendo in un ambiente con le caratteristiche proprie dell’alta società, Francesca ebbe così modo di respirare, quasi senza accorgersene, la spiritualità monastica; e fu proprio questa a configurarla interiormente. Ben presto, infatti, le esigenze dello spirito, unite a particolari grazie mistiche di cui godrà per tutta l’esistenza, si fecero sentire con insistenza e ella volentieri acconsentì alle mozioni interiori.

Si sposò controvoglia a 12 anni con il patrizio Lorenzo Ponziani Come già Caterina da Siena, anche Francesca si dedicò con passione alla preghiera e si sottopose a un’ascesi molto austera. Era suo segreto desiderio consacrarsi totalmente a Dio nella vita monastica, ma dovette cedere all’irriducibile opposizione del padre che l’aveva promessa sposa al patrizio Lorenzo Ponziani. Francesca, pur con il cuore affranto, dopo aver chiesto consiglio al suo padre spirituale, abbracciò lo stato matrimoniale come espressione della volontà di Dio, rinunziando alla volontà propria. Aveva solo dodici anni. “Inserita nella nobile famiglia dei Ponziani, ella comprese che il Signore l’aveva voluta nello stato coniugale per affidarle, quale sposa e madre e ‘governatrice’ in quel nobile casato, la missione di essere ‘segno’ incarnato e vivente della sua bontà, non solo nei confronti dei familiari, ma di tanti fratelli, specialmente dei più poveri e bisognosi”. Nella nuova condizione di vita, per l’esemplarità della sua condotta e la sua affabilità si conquistò il rispetto, la benevolenza e l’affetto di tutti. Iniziava così la sua opera apostolica. In casa – si legge nelle biografie – anche il personale di servizio si recava alla preghiera comune… Pur giovanissima, Francesca si rivelò dotata di una straordinaria capacità organizzativa, tanto da diventare nella famiglia un vero punto di riferimento; e la sua azione ben presto si irradiò anche al di fuori delle mura domestiche. Dolce e forte ad un tempo, sapiente nelle cose dello spirito, saggia nelle questioni pratiche, veniva ricercata come consigliera e come guida. Là dove si rendeva presente creava comunione; ella era infatti dotata di una forte sensibilità e coscienza ecclesiale. Giustamente la sua vita è stata definita una “pagina di storia sacra”. Ma proprio in quanto tale dovette essere un’esistenza segnata da molte prove. Come sposa vide il marito catturato e costretto all’esilio ad opera del re Ladislao; come madre conobbe la sofferenza per la morte prematura di due dei suoi tre figli; come “governatrice” assistette impotente al saccheggio della sua casa. Ma ancor più che per le proprie tribolazioni, il suo cuore veniva ferito dallo squallido spettacolo di una città in cui, mentre i poveri e i malati erano del tutto privi di assistenza materiale e spirituale, i cittadini di opposte fazioni lottavano tra di loro, dominati da sentimenti di aspro rancore e di vendetta. Davanti agli occhi di Francesca si apriva un immenso campo di apostolato.