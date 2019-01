«Senza l’etica della persona l’economia non funziona»

L’economia ridotta alla dimensione del profitto. La finanza creativa. Il corretto rapporto con il denaro da parte degli attori del sistema finanziario. La responsabilità sociale d’impresa. L’etica della persona. È una riflessione a più voci quella organizzata all’Università Cattolica di Milano dall’Associazione Bancaria Italiana (Abi), Banca Mediolanum e dallo stesso Ateneo sul documento Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones di papa Francesco, pubblicato circa un anno fa e curato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede e dal Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Nell’Aula Pio XI, coordinati dal professore Andrea Perrone, docente di Diritto commerciale in Università Cattolica, si sono confrontati Lorenzo Caprio, ordinario di Finanza aziendale in Cattolica, Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Banca Intesa Sanpaolo, Giovanni Pirovano, vicepresidente di Banca Mediolanum, e Mauro Salvatore, economo generale della Conferenza Episcopale Italiana. A portare i saluti iniziali c’erano il rettore dell’Università Cattolica, il professore Franco Anelli, che ha sottolineato come «il tema della relazione e del recupero dell’umano, da più parti aggredito» sia centrale in questo documento. È intervenuto anche don Fernando Citterio del Centro di Ateneo per la Dottrina Sociale della Chiesa: «Un incontro come quello di oggi», ha spiegato, «serve anche a noi affinché la Dottrina Sociale questa non faccia la figura di Alice nel Paese delle meraviglie o non venga tacciata di essere bella e impossibile». Citterio, richiamando l’episodio evangelico dei discepoli che vanno da Gesù perché sono invidiosi che altri scacciano demoni nel suo nome, ha sottolineato che «l’importante è scacciare i demoni della finanza» e ha ripercorso alcuni documenti del Magistero che si sono occupati di finanza: l’enciclica di Pio XI Quadragesimo anno del 1931 e la Caritas in veritate firmata da Benedetto XVI nel 2009.

Patuelli (Abi): Bisogna porre un limite al mercato perché non diventi un luogo di anarchia e di sopraffazione Il professor Lorenzo Caprio, all’inizio del convegno, ha illustrato sinteticamente il documento, richiamando i principi teologici ed etici e sottolineando le critiche mosse verso «quell’ingenua fiducia sull’innovazione finanziaria e alcuni suoi strumenti, come i derivati» da parte di numerosi operatori del settore. Caprio ha ricordato, inoltre, che per capire questo documento occorre un’educazione finanziaria adeguata a cominciare proprio dalla realtà ecclesiale. Nel suo intervento, il presidente dell’Abi Patuelli ha richiamato l’importanza del documento del Papa: «Offre riflessioni molto robuste per un discernimento etico sull’attuale sistema economico-finanziario, ha un respiro mondiale e non è italo-centrico e va al di là della Dottrina Sociale della Chiesa per offrire una road map anche per i non credenti o i credenti di altre religioni». Secondo Pautelli, «il mercato è uno strumento formidabile ma bisogna porgli un limite perché non diventi un luogo di anarchia e di sopraffazione. Io all’autoregolamentazione dell’economia non ci credo affatto. Per funzionare bene», ha poi aggiunto, «l’economia ha bisogno dell’etica ma non di un’etica qualsiasi ma dell’etica amica della persona. Il profitto va sempre perseguito ma mai ad ogni costo e il benessere va valutato con criteri più ampi di quello del solo Pil». Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, ha spiegato che «la finanza ha il dovere di selezionare gli investimenti e scegliere quelli che portano utilità sociale e che il profitto è lecito se rispetta la persona umana». Poi si è chiesto se il predominio della finanza non sia agli sgoccioli: «Oggi le persone più ricche del pianeta sono quelle che gestiscono i dati degli utenti che navigano online. Sono le informazioni la vera ricchezza perché possono essere sfruttate a scopi commerciali su vasta scala».