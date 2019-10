«Sulla Siria l'Europa è miope e divisa, non ha voce in capitolo»

«Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non è riuscito ad arrivare a una posizione comune sull’offensiva della Turchia nel nord-est della Siria. Non è una novità, purtroppo. Il Consiglio non riesce a essere unanime neanche sulle questioni umanitarie figuriamoci su quelle politiche». È rammaricato l’Alto Commissario Onu per i rifugiati, Filippo Grandi, per la piega «pericolosa» del conflitto siriano che dura da otto anni e che è riesploso nei giorni scorsi con l’offensiva di terra della Turchia di Erdogan contro i curdi al confine di nord-est del Paese. «L’UNHCR ha lanciato numerosi appelli perché si rispettino i civili e le infrastrutture pubbliche. Mi sarei aspettato che il Consiglio di sicurezza ci appoggiasse almeno su questo. Gli sfollati in Siria attualmente sono più di centomila e cresceranno ancora se non ci sarà un cessate il fuoco».

Filippo Grandi parla da Sotto il Monte, il paese natale di San Giovanni XXIII, dove si trova per la conferenza “Medesima origine, Medesimi destini”, una riflessione sui diritti umani insieme al direttore della Caritas diocesana di Bergamo, don Roberto Trussardi e al direttore de L’Eco di Bergamo, Alberto Ceresoli. L’evento conclude la settimana di celebrazioni per il “Papa buono” e apre la prima stagione del nuovo teatro intitolato proprio a Giovanni XXIII e inaugurato l’estate scorsa. Grandi, che dal 2016 è il primo italiano a ricoprire il ruolo di Alto Commissario Onu per i rifugiati, ricorda che in Siria si confrontano sul campo truppe di diversi Paesi, «e ogni spinta che viene data a questo complicato equilibrio è rischiosa. Una cosa è certa: chi paga sono sempre i civili come i curdi in questo caso. Non dimentichiamo che nel nord-ovest del Paese, nella provincia di Idlib, è in corso un conflitto ferocissimo che ha causato migliaia di morti e centinaia di migliaia di sfollati. Gli interventi umanitari», spiega, «sono difficili da compiere quando c’è un conflitto in corso. Noi come agenzia Onu, insieme a varie Ong, siamo presenti a Qamishli, una delle città interessate dal conflitto in corso, ma i miei colleghi hanno ben poca libertà di movimento, è difficile aiutare le persone in fuga. Siamo a metà ottobre, fa già molto freddo in quella zona, l’inverno è cominciato. Si profila una grossa emergenza umanitaria se l’offensiva non finisce».