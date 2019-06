Tavolata senza muri. In tutta Italia

Saranno oltre 5.000 persone, 1.000 volontari, 37 Associazioni nazionali e internazionali, 25 città e località italiane coinvolte, da Alessandria a Catania passando per Via della Conciliazione a Roma . Tutto ciò nella stessa giornata di sabato 15 giugno alle 12,00, tutti insieme seduti alla Tavolata italiana senza muri.

A Roma, la Tavolata sarà imbandita in Via della Conciliazione, tra Via Traspontina e Via Rusticucci come lo scorso 20 ottobre, un lungo tavolo di 270 metri per ospitare 1.300 persone, abitanti e non, nella Città eterna (l'iniziativa romana è stata resa possibile anche grazie al sostegno della John Cabot University, dal lavoro delle architette Anna Bettino e Stella Sciarrone, della Denny Kaye, Coldiretti Lazio, Acli Roma, Roma Scout Center).

Tutti insieme per consumare un pasto frugale, offerto dalle organizzazioni, condividendo un pensiero comune: che la città come il resto di Italia condivide, integra, include, mescola culture, tradizioni, lingue, storie e cibi nessuno escluso. Trecento i volontari di tante associazioni nazionali e locali che garantiranno la buona riuscita dell'evento e tanti gruppi di artisti di strada italiani e stranieri per sottolineare la multiculturalità della Tavolata.

«Sono estremamente orgogliosa che il nostro Municipio ospiti anche quest’anno la Tavolata senza muri», dice Sabrina Alfonsi, Presidente Municipio I Centro di Roma. «Mi piace pensare che la prima edizione dell’anno scorso sia stata un seme che sta cominciando a dare i primi frutti. Frutti che ci parlano di solidarietà, accoglienza, convivenza pacifica e arricchente per un’intera comunità. Abbiamo sempre più bisogno di far vivere, e soprattutto incontrare, un’Italia diversa da quella rancorosa e respingente che viene raccontata. Non è così. Migliaia sono le esperienze di accoglienza diffusa, di costruzione di reti solidaristiche e di difesa del bene comune. Il 15 giugno una piccola parte di questi mondi si daranno appuntamento in Via della Conciliazione».