Terzo oro europeo per Bebe Vio

Tris azzurro nella seconda giornata di gara agli Europei di scherma paralimpica a Terni. L' argento i Andreea Mogos nel fioretto femminile categoria A ed il bronzo di Edoardo Giordan nella sciabola e l'oro per Bebe Vio nel fioretto. Bebe Vio torna così a vincere i campionati europei di scherma paralimpica dopo gli ori agli europei di Strasburgo 2014 e di Casale Monferrato 2016, il mondiale a Eger nel 2015 e la vittoria alle Paralimpiadi di Rio 2016. La finale contro la russa Irina Mishurova è stata a senso unico, con la paralimpionica azzurra che ha siglato un 15-1. «Una gran bella emozione perchè gareggiare in casa è tutta un'altra storia» ha dichiarato l'azzurra. Sto provando nuove cose dal punto di vista tecnico e sono contenta perché il lavoro si vede. Ho faticato in semifinale contro la bielorussa, poi in finale mi sono gasata anche grazie al pubblico di Terni. Ma adesso si pensa alla gara a squadre!». A premiarla, sul palco, su delega del Presidente federale, Giorgio Scarso, è stato il campione del Mondo di fioretto maschile 2018, Alessio Foconi. «Un'altra magnifica vittoria per Bebe Vio che con una gara perfetta conquista il titolo europeo. Non abbiamo più parole per descrivere questa straordinaria atleta. Immensa!!». Così, con un tweet, il presidente del Cip, Luca Pancalli, si congratula con Bebe Vio.

Nata a Venezia e residente a Mogliano Veneto pratica scherma fin dall'età di cinque anni e mezzo. A fine 2008 all'età di 11 anni fu colpita da una meningite fulminante che le causò un'estesa infezione, con annessa necrosi ad avambracci e gambe di cui si rese necessaria l'amputazione. Circa un anno dopo l'insorgenza della malattia, riprese l'attività sportiva di schermitrice, anche di livello agonistico, grazie a una particolare protesi progettata per sostenere il fioretto. È attiva anche come testimonial e conduttrice televisiva.