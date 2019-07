Tito Stagno: «La mia diretta, un'impresa nell'impresa»

«Ma lo sa che quei tre sono tutti del 1930? E cioè miei coetanei?». Allude, ovviamente, agli astronauti Neil Armstrong, Edwin”Buzz” Aldrin e Michael Collins, l’equipaggio di Apollo 11, che mezzo secolo fa in una notte di luglio conquistò la luna. Quasi una predestinazione: «E Aldrin, di gennaio come me, è anche del mio stesso segno zodiacale». Si diverte a sottolineare queste coincidenze anagrafiche Tito Stagno, 89 anni, una fulgida carriera come giornalista in Rai, inviato al seguito di papi e presidenti della repubblica, che, però, per noi italiani è e resterà “l’uomo della luna”, cioè il telecronista che condusse quella storica, lunghissima diretta in tv del 20 luglio 1969, raccontando, minuto per minuto, il primo allunaggio.

«Fu una trasmissione che fece epoca», ricorda con orgoglio il giornalista sardo. «La diretta più lunga del mondo sull’evento. Neanche negli Usa seppero fare di meglio e di più». E chi non ricorda la polemica in diretta col mitico Ruggero Orlando, collega corrispondente dagli Stati Uniti, sul momento preciso dell’atterraggio del Lem. «Uno scarto di 45 secondi che nacque dal fraintendimento sui verbi: io usai "ha toccato" il suolo lunare ed avevo ragione; ma non aveva torto neanche Ruggero perché intendeva invece "l’atterraggio" vero e proprio che avvenne in effetti qualche secondo dopo, il tempo necessario ad Armstrong, che guidava il modulo lunare, di collocarsi su un terreno senza pendenze. Furono secondi drammatici, perché il modulo, allo spegnimento dei motori, aveva ancora un’autonomia di carburante di soli 16 secondi. E in ogni caso, discutendo, ci perdemmo l’annuncio ufficiale di Armstrong al mondo: “The Eagle has landed”, “L’Aquila (il modulo lunare) è atterrata».

La conduzione di una diretta così importante non si affida a uno qualunque, e Tito Stagno non era uno qualunque ma, confessa il giornalista: «Temevo che, all’ultimo, la trasmissione venisse data a qualcun altro. Lo sbarco sulla luna faceva gola a molti». Ma chi altro quella sera di luglio avrebbe saputo portare per mano gli italiani sul suolo del nostro satellite, se non Stagno, “Mister Moonlight”, come lo ribattezzò il comandante di “Apollo 8” Frank Borman in un bar di Cape Kennedy, il conduttore “pioniere” italiano dei voli spaziali in tv? Non c’era servizio televisivo sulle imprese astronautiche che non portasse la sua firma: dal lancio dello Sputnik nel 1957, al primo volo di Jurij Gagarin nel 1961, a quello di Valentina Vladimirovna Tereškova, prima donna nello spazio, nel 1963, alla prima passeggiata spaziale due anni dopo di Aleksej Leonov. Senza parlare poi di tutte le missioni americane “Gemini” e “Apollo”.