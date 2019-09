Torino, l'Arsenale della pace diventa Casa di Maria

L’arsenale della Pace, polmone torinese della fraternità e dell’accoglienza, d’ora in poi sarà chiamato “Casa di Maria”. A sancirlo ufficialmente è stata una celebrazione eucaristica, officiata questa mattina nella chiesa dell’Arsenale dal presidente Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti. E’ un segno prezioso di gratitudine verso l’impegno del Sermig (Servizio Missionario Giovani), il gruppo fondato nel ’64 da Ernesto Olivero, capace di trasformare un’ex fabbrica d’armi abbandonata in un luogo di pace. Da decenni, ogni giorno e ogni notte dell’anno, la porta dell’Arsenale si apre per chi è più fragile: poveri, migranti, vittime delle dipendenze, ammalati, famiglie in difficoltà, uomini e donne che mille motivi hanno perso la bussola del vivere. A tutte queste persone il Sermig offre una casa e una comunità (fatta di religiosi, laici e famiglie) sempre in ascolto. Nelle case gestite dal gruppo missionario (a Torino, ma anche in Giordania e in Brasile) si distribuiscono quotidianamente più di 3.000 pasti, mentre sono 1.900 le accoglienze notturne e 100 le visite mediche gratuite, rivolte a persone di 155 Paesi diversi. E’ in virtù di questo abbraccio materno, sempre aperto a chi più ha bisogno di calore, che recentemente l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha pensato di affidare, in un modo speciale, l’arsenale e i suoi abitanti alla protezione della Vergine.

«Chiamando l’arsenale della Pace “casa di Maria” si fa un passo avanti» ha detto, nell’omelia della Messa, il cardinale Bassetti, in una chiesa gremita di persone di ogni provenienze e di ogni età (ma colpiva in particolare la presenza dei giovani, che il Sermig da sempre considera motore e punto di riferimento). «Maria è infatti cuore della pace, perché da lei è nato Cristo, principe della pace» ha osservato il presidente Cei «Maria è l’anima di questa grande famiglia suscitata dal Signore. Qui infatti tutti sono accolti con amore: nessuno si sente fuori, nessuno è estraneo o marginale, ma ognuno è fratello degli altri. E’ una casa aperta sulla città e sul mondo. E’ giusto dedicare questa casa a Maria perché non può che essere lei a sostenere un’opera così significativa per la nostra Chiesa e la nostra società. Solo Maria, che ha educato Gesù, può farci crescere nella fraternità e nell’amore».