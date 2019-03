Tra gli arrabbiati del clima di Milano: «I nostri leader sono Greta e il Papa»

È la riscossa gentile degli arrabbiati. Ci sono gli studenti anzitutto, i più numerosi. Ma c’è anche la piccola e media borghesia, pensionati e sciure, lavoratori e operai, genitori e nonni. Di partiti e sindacati, tutti, fanno volentieri a meno. Per organizzarsi basta la rete. Alla manifestazione “salva-pianeta” di Milano, per dire, alla fine della mattinata si conteranno cinque bandiere cinque: due della Cgil, tre dell’Arci. Il resto sono solo cartelli degli studenti. Molti sono scritti in inglese. Si va dall’ironico («My planet is hotter than my boyfriend») all’arrabbiato («Ci avete rotto i polmoni»), dal consapevole («il cambiamento siamo noi, basta consumismo») ai giochi di parole («life in plastic is not fantastic»), dall’ammonimento («agite come se la vostra casa andasse a fuoco perché così è») al rimprovero educato («protesto anche per il futuro di voi che mi insultate»), dalla rivendicazione solenne («per il mio pianeta e i miei polmoni io sciopero») alla constatazione efficace («non si respirano solo i soldi»), dall’apocalittico («mancano 1,5 gradi alla fine del mondo») al sentimentale («la nostra casa è la nostra madre»).

Il clima impazzito, certo. Il pianeta «che ha la febbre». Il consumismo vorace. I ghiacciai che si sciolgono. Ma cos’è che accomuna esattamente un popolo che più trasversale non si può? Risposta: Greta Thunberg, 16 anni, proposta per il Nobel per la pace. E papa Francesco, il Pontefice che ha preso il nome dal Poverello d’Assisi e a questi temi ha dedicato un’enciclica (la Laudato si’) e un Sinodo sulla deforestazione dell’Amazzonia (in programma a ottobre).

Greta è evocata in molti cartelli. Il Papa no. Ma basta fare due chiacchiere con le persone che si sono date appuntamento in piazza della Scala (alla fine sarà troppo piccola, si trasloca al Duomo) per sapere che nel pantheon di chi manifesta il Papa argentino non solo è presente ma è anche molto apprezzato. Il cartello di Alessia, 17 anni, studentessa liceale, recita così: “Non si respirano solo i soldi”: «Vogliono costruire un’autostrada nella foresta amazzonica, il polmone d’ossigeno del mondo, ma ci rendiamo conto? È la prima volta che scendo in piazza, tra i potenti del mondo solo papa Francesco si sta battendo per questi temi. E gli altri dove sono? Noi studenti non possiamo fare molto però è giusto battersi, dire la nostra, non restare a guardare. E gli accordi sul clima per ridurre le emissioni inquinanti devono diventare vincolanti per tutti gli Stati».