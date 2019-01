Tutto quello che c'è da sapere sulla Compagnia del cigno

I personaggi

A condurci in questo mondo è Matteo (Leonardo Mazzarotto), 17 anni, che all’inizio della storia arriva a Milano da Amatrice, dove ha sempre vissuto e studiato violino. Ammesso al conservatorio più famoso d’Italia, grazie al suo brillante talento viene subito notato dal Maestro Marioni (Alessio Boni), che decide di inserirlo nell’orchestra. Matteo è un ragazzo fragile e sensibile che porta ancora dentro i segni del sisma del 2016 ed è per lui e grazie a lui che nasce “la Compagnia del Cigno”. Sua madre Valeria (Giovanna Mezzogiorno) continua a rimanere un punto di riferimento per il ragazzo, mentre il rapporto con suo padre Antonio (Stefano Dionisi) è quasi inesistente. A Milano Matteo può contare invece sullo zio Daniele (Alessandro Roia), che anche grazie al nipote capirà qualcosa in più su di sé, sull’amore e su nuovi amici che finiranno per diventare la sua famiglia.

L’incontro tra Matteo e Marioni, un perno importante della nostra storia, è un incontro tra due solitudini. Marioni è affascinato dal talento del ragazzo e fa di tutto per spronarlo e metterlo alla prova; Matteo ne ha paura, ma nello stesso tempo riconosce nel maestro talento e autorità. Luca Marioni, tra gli allievi detto anche “il Bastardo”, è conosciuto per i suoi metodi duri, il carattere rigido e intransigente. Non ama allevare cavalli zoppi, come dice ai suoi amici e colleghi - la professoressa Bramaschi (Angela Baraldi) e il professor Sestieri (Rocco Tanica) - crede fermamente nel talento e nella disciplina e non intende fare eccezioni per nessuno. Si porta sulle spalle il peso di Giacomo (Michele Bravi), un ragazzo che ha avuto un esaurimento nervoso, attribuito da molti ai suoi metodi dispotici e intransigenti. La sua rigidità e il suo insegnamento sono diventati per lui ragione di vita. Soprattutto da quando, per un evento drammatico, la sua famiglia si è spezzata così come il suo amore con Irene (Anna Valle), sua ex collega al conservatorio, trasferitasi a Como e costretta a cambiare vita per far fronte ad un dolore che non riesce a superare.

I ragazzi sono intimoriti e allo stesso tempo affascinati dal Bastardo che sembra determinato a farli fallire, ma in realtà vuole spronarli a dare il meglio, a raggiungere il massimo, a conquistare l’eccellenza. Marioni considera quei ragazzi, segretamente, la famiglia che non ha più, ed è anche grazie a loro che ritornerà a sorridere.

Le rigidità e le intemperanze del suo metodo educativo saranno fondamentali per tutti i ragazzi del Cigno, ma per Barbara (Fotinì Peluso) in particolare. Barbara oltre a studiare al conservatorio frequenta il liceo classico, ha la voce di un angelo, è molto bella e viene da una famiglia che si è messa in testa di avviarla a una carriera di eccellenza; una carriera che non le consente di sbagliare mai e sembra condannarla alla perfezione in tutto, non solo nell’esecuzione musicale. Sua madre Vittoria (Carlotta Natoli) ha riposto in lei talmente tante speranze e aspettative che Barbara si trova a dire bugie a tutti per sembrare la ragazza perfetta che vorrebbe essere agli occhi di sua madre. La sua vita è dedicata allo studio e alle responsabilità, anche perché ha così tanta paura di lasciarsi andare che preferisce scappare piuttosto che dare spazio ai sentimenti che prova per Domenico (Emanuele Misuraca).

Domenico è un ragazzo di diciassette anni, bello come il sole, bravo e dotato di un talento magico, figlio di un operaio siciliano, Vincenzo (Fabrizio Ferracane), che crede totalmente in lui. Domenico ha bisogno di meno esercizio degli altri e, come tutti i talenti assoluti, è inspiegabile, bellissimo e ingiusto agli occhi dei suoi compagni. È il primo a fare amicizia con Matteo, il nuovo arrivato, senza sapere che saranno destinati ad innamorarsi della stessa ragazza: Barbara, così diversa e distante dal loro mondo.

E mentre Matteo ha occhi solo per Barbara, Sofia (Chiara Pia Aurora) che studia violoncello ed è robusta, come dice con un certo orgoglio la sua mamma (Claudia Potenza), polpetta, come dice suo fratello maggiore Scheggia (Nicolas Orzella), inizia a innamorarsi di Matteo. Sofia però deve fare i conti con il suo aspetto fisico, che non è tutto. Ma si sa che quando il cuore comincia a battere per la prima volta le insicurezze aumentano. Il batticuore però deve lasciare presto il posto a preoccupazioni più importanti e l’unico rifugio per Sofia sarà proprio la musica.

Il più giovane del gruppo è Roberto, detto Robbo (Ario Sgroi), 16 anni, piccolo e magrolino, che studia oboe e pianoforte e deve affrontare la crisi coniugale dei suoi genitori, Miriam (Francesca Cavallin) e Luigi (Giorgio Pasotti). Questa situazione lascia lui e la sua sorella più piccola Chiara (Gaia Iafrate) smarriti e insicuri e li fa rifugiare in un mondo fantastico, fatto di musica, lucciole, conigli e ruscelli incantati. Anche Robbo riuscirà a farsi forza grazie all’aiuto della compagnia che diventerà per lui, e a volte anche per sua sorella Chiara, più che un rifugio.

Anche per Rosario (Francesco Tozzi), il più schivo del gruppo, la compagnia diventerà presto un fondamentale sostegno. Soprattutto quando sua madre Antonia (Barbara Chichiarelli) tornerà da lui. Rosario è di Firenze, studia batteria e percussioni, ribelle e sempre pronto alla battuta, è stato dato in affidamento a una coppia milanese, Roberto (Dino Abbrescia) e Clelia (Susy Laude), mentre Antonia è in comunità in Toscana a disintossicarsi. Il ritorno della donna lo metterà di fronte a una dura scelta fino a farlo litigare con i suoi amici, in particolare con Sara (Hildegard De Stefano).

Sara studia violino, è ipovedente ed è l’unica dei ragazzi che non suona nell’orchestra. Sara viene scelta da Marioni per affiancare Matteo e insegnargli come è possibile essere diversi e felici allo stesso tempo. Sara è disinvolta con i ragazzi e molti sono innamorati di lei, tra cui Gigi (Francesco Liotti), detto anche Gigi Lamento, bello e completamente sottomesso, che lei tratta malissimo. La forza di Sara viene da una sua mancanza, quella della vista che ha perso all’età di nove anni. Ha reagito al suo stato con forza, determinazione, ironia e naturalmente con la passione per la musica, per il violino che suona meravigliosamente. Ma anche Sara ha una grande fragilità e dei sogni difficili da realizzare, che la porteranno ad esporsi trovando nella compagnia un appoggio fondamentale.