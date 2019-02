Tutto il Festival polemica per polemica

Sarà, come diceva Honoré de Balzac, che «la polemica è il piedistallo delle celebrità». E di celebrità, o aspiranti tali, ne son passate tante al Festival di Sanremo che martedì riapre i battenti per officiare un rito che più democratico non si può: tutti abbiamo titolo di parlare (male) di Sanremo che è come parlare (male) della politica. Tanto non si sbaglia mai. In fondo, da questo punto di vista, il Festival è lo spettacolo più moderno e italiano che ci sia.

Il bello è che questo canovaccio, sempre diverso e sempre uguale a se stesso, dura da settant’anni. E ogni anno ha avuto le sue polemiche, le indignazioni sui compensi degli organizzatori e degli ospiti, le gaffe, i protagonismi velleitari, il congiuntivo sbagliato, quello caduto dalle scale, il vestito implacabile da fustigare, meglio se a favore di telecamere. Ogni anno ci siamo commossi per l’appello edificante imposto dal politicamente corretto. Ogni anno ci siamo arrabbiati perché non eravamo d'accordo con la giuria. Puntualmente ci siamo schierati con il contendente di turno come quest’anno quando sui migranti è scoppiata la polemica tra Baglioni e Salvini che poi nel frattempo hanno fatto pace. Intanto si apriva l’altro fronte: il conflitto d’interessi del medesimo Baglioni con tanto di interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle.