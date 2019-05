Un cappellano a bordo della nave della Ong che accoglie i migranti

Un prete per la prima volta su una nave che, malgrado l'opposizione dell'attuale governo, recupera i migranti del mare nel Canale di Sicilia. Una iniziativa che è anche frutto di una scelta pastorale di Papa Francesco, che – dopo i continui appelli a favore della accoglienza “incondizionata” di quanti fuggono da guerre, oppressioni, fame e malattie – ha dato il suo tacito placet a un giovanissimo prete della diocesi di Nonantola, don Mattia Ferrari, per salire a bordo della Mare Ionio, nave della ong italiana impegnata ad accogliere migranti salvati da barconi in avaria nel Mediterraneo con un manipolo di volontari capitanati da Luca Casarini, l’ex esponente no global a cui si deve l'idea di mettere a disposizione dei profughi anche un “servizio” di assistenza spirituale.

"Porto il Vangelo tra i migranti come chiede papa Francesco nel suo magistero incessante. E anche perchè lo slogan dei porti chiusi è irricevibile", spiega il tenace reverendo di appena 25 anni, pur precisando che si tratta di una iniziativa che non ha niente di politico, incurante che un politico come il ministro Matteo Salvini non ne sarà contento.

"L'idea – rivela don Ferrari - è nata da Luca Casarini che, incontrando l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice, gli ha chiesto di fare salire a bordo anche un sacerdote". Proposta accolta dal presule palermitano e, successivamente, anche da monsignor Erio Castellucci, diocesi da cui dipende don Mattia e da monsignor Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna che ha quindi ottenuto il triplo placet vescovile. A bordo, racconta il prete, “si vive in fraternità con l'equipaggio, celebro ogni giorno. Nei giorni precedenti siamo rimasti in porto, ora stiamo salpando e quindi nel corso della giornata si vive tra pattugliamenti, si osserva la situazione del mare. Porto un po' di conforto spirituale ai migranti. Specialmente quelli che arrivano dall'Africa sub-sahariana hanno un senso religioso molto forte. C'è un rapporto molto sereno tra cristiani e musulmani, il che è fonte di consolazione".

“Ho accettato questa delicata missione – confessa il sacerdote - per rispondere concretamente al magistero del Papa che anche nell'ultimo Venerdì Santo, nella Via Crucis al Colosseo, ha affrontato il dramma dei migranti, ringraziando, tra l'altro, coloro che con ruoli diversi hanno rischiato la vita per salvare quella di tante famiglie in cerca di sicurezza e di opportunità. Ma anche in nome dei ragazzi di Ya Basta, con i quali siamo amici da tempo, perché due anni fa accolsero Yusupha, un ragazzo migrante che dormiva in stazione a Bologna e per il quale non riuscivamo a trovare posto, nonostante avessimo bussato a tantissime porte”. Don Mattia, studi al liceo classico, seminario e prima Messa lo scorso anno, a Nonantola da tempo assiste tanti migranti, li conforta sentendo le loro storie, stando loro vicino con la preghiera e l'amicizia. "Anche a Modena e a Bologna - racconta - ci sono tanti esempi buoni di accoglienza, ma anche esempi negativi. Di certo la soluzione non può essere quella di tenere i porti chiusi. I porti devono essere aperti per una questione di umanità e di giustizia”. “E non dobbiamo mai dimenticare che siamo stati noi ad affamare l'Africa e non viceversa", il suo monito mentre la Mare Jonio è in rotta verso le acque libiche. Don Mattia celebra la Messa ogni giorno, mare permettendo. La prima l’ha già celebrata, tre giorni fa, davanti a un altare improvvisato all'interno dei container di poppa. “Nello zaino, oltre a qualche ricambio, mi sono portato i vangeli, il messale e il rosario”, racconta il sacerdote. Ad assistere alla funzione, i migranti, non tutti cristiani, il personale di bordo, col capo missione Beppe Caccia, i volontari, Luca Casarini.

“Non pretendo certo che tutti i giorni ci sia questa partecipazione. In navigazione hanno molto da fare. E poi dipende da come sarà il mare. E' necessario il momento giusto, quando non si balla troppo”, spiega il sacerdote, che però tiene a puntualizzare che si è imbarcato non solo per celebrare Messe, ma per essere soprattutto “il cappellano di bordo” perchè “il mio compito è rappresentare la vicinanza della Chiesa sia a questi ragazzi che rischiano la vita per qualcosa in cui credono, sia ai migranti che arrivano dalla Libia. Siamo le prime persone che vedranno. Io voglio portare amicizia, sostegno spirituale e consolazione”. Una missione tutta spirituale che, però, ha avuto bisogno del rispetto di tutte le procedure canoniche con l'approvazione di tre vescovi, ma anche del via libera della Fondazione Migrantes della Conferenza episcopale italiana. Come dire che dietro al neo cappellano della Mare Jonio in rotta in queste ore verso i mari libici, c'è tutta la Chiesa cattolica, spronata dalle preghiere del “mandante” della missione spirituale che dal Vaticano “invoca Dio ogni giorno per la salvezza di tutti i migranti sia del mare che della terra ferma e per l'opera pastorale di don Mattia”.