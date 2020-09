11 ottobre 2020: da Marcia a Catena Umana per la Pace

Da marcia a catena umana. Lunga 25 km. La Perugia-Assisi edizione 2020 sarà diversa da tutte le altre. In epoca di pandemia non si marcerà, ma si andrà a comporre un lunghissimo filo di persone a unire le Perugia alla cittadella della Pace.

La manifestazione si svolgerà domenica 11 ottobre e sarà la prima volta in Italia. Le persone saranno distanziate almeno due metri, nel rispetto delle norme anti-covid, ma saranno unite dal filo che ciascuno porterà e annoderà a quello degli altri.

«È un momento difficile ma il virus non può e non deve fermare l’impegno per la pace», hanno sottolineato gli organizzatori presentando l’originale iniziativa ad Assisi presso il Sacro Convento di San Francesco. «Lo faremo anche per don Roberto Malgesini, ucciso a Como», ha aggiunto Flavio Lotti, coordinatore del comitato promotore della Perugia-Assisi. Anche per dire che dobbiamo fare come lui: prenderci cura degli altri, degli ultimi, dei più fragili».