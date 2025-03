21 Marzo 2025 le iniziative della Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime innocenti di tutte le mafie

Com'è finita nella aule di giustizia (aggiornamento)

La Giornata del memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di tutte le mafie 2025, anno dei trent'anni dalla fondazione di Libera, si celebra a Trapani. "Perché Trapani?", si legge nel comunicato degli organizzatori Libera e Avviso Pubblico, "Perché In questa terra, la mafia è riuscita a fondersi con la società civile, la politica e l’imprenditoria, ed è proprio qui che, grazie a queste premesse, è nata la “nuova mafia”: al passo con i tempi, ma sempre fedele all’ideologia del potere e del dominio. Trapani è anche altro. È la storia di Libera, nata qui per volontà di Margherita Asta, figlia di Barbara e sorella di Salvatore e Giuseppe, vittime della strage di Pizzolungo, di cui quest’anno ricorre il 40° anniversario. Tornare qui significa ritrovare la Sicilia del movimento, per ribadire con maggiore forza l’importanza di considerarsi un movimento culturale e politico e rinnovare il nostro impegno contro tutte le mafie e le forme di corruzione. A cercare il vento che semina giustizia".