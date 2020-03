"7 donne acCanto a te": la musica contro la violenza di genere

In tempo di epidemia e quarantena, non dimentichiamo la battaglia contro la violenza sulle donne. In quiesti giorni in cui dobbiamo tutti restare tra le pareti domestiche, per tantissime donne vittime di maltrattamenti e verie forme di abuso la casa si trasforma una trappola, una prigione. La violenza domestica diventa un’emergenza nell’emergenza. Importante non abbassare mai la guardia. Lo ricorda anche il mondo della musica, con “7 donne acCanto a te”: sette speciali in onda in seconda serata su Raitre per rivivere i concerti delle sette artiste di “Una. Nessuna. Centomila. Il concerto”, Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini.

Il primo appuntamento è stasera, sabato 28 marzo, con il concerto-evento di Fiorella Mannoia dall’Arena di Verona nel 2017 in occasione del suo “Combattente - Il tour”. Le serate sono previste con cadenza settimanale o bisettimanale fino a fine aprile.

Il 19 settembre sul palco della Rcf Arena Reggio Emilia (Campovolo) le sette artiste si uniranno per il più grande evento contro la violenza sulle donne “Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto”. Ognuna di loro, accompagnata dalla propria band, inviterà con sé un collega, un uomo, per lanciare tutti insieme, uomini e donne, un messaggio forte contro la violenza sulle donne e per dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che assistono e proteggono le vittime.

Pe tutte le donne che subiscono violenza resta sempre attivo il 1522, il numero contro violenza e stalking, operativo 24 ore su 24 con operatrici specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno.