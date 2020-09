Loreto festeggia la Natività della Beata Vergine Maria con la visita di Mattarella

Con la visita del presidente Mattarella il Santuario di Loreto festeggia la Festa della Natività della Beata Vergine Maria. Considerando le misure di sicurezza anti Covid e il cerimoniale del Quirinale per la visita del Capo dello Stato, tutti i fedeli potranno seguire la celebrazione dalla piazza, allestita con sedie e schermi dall’amministrazione comunale. Ecco il programma delle celebrazioni, reso noto dalla Delegazione Pontificia:

Lunedì 7 settembre

Ore 21 in Piazza della Madonna: Recita del Santo Rosario, presieduto da monsignor Gerardo Antonazzo, Vescovo di Sora-Cassino-Aquino Pontecorvo, con una rappresentanza dell’Aeronautica Militare. Al termine del Rosario vi sarà la consegna del premio “città di Loreto” a cui seguirà la benedizione e inaugurazione della Scala Santa, recentemente restaurata. L’intera celebrazione sarà trasmessa in diretta da Telepace (c.515 Sky in chiaro), Fano Tv (c. 17 del digitale terrestre per le Marche), Padre Pio Tv (c.145 digitale terrestre, c. 852 Sky), dalla rete Corallo, e sui canali di streaming del santuario, YouTube “Santa Casa Loreto” e www.santuarioloreto.it.

Martedì 8 settembre

Ore 11.20 Sagrato della Basilica: Accoglienza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella da parte del Delegato Pontificio monsignor Fabio Dal Cin.

Ore 11.30 in Basilica: Santa Messa. All’inizio della celebrazione il Delegato Pontificio monsignor Fabio Dal Cin rivolgerà il saluto al Presidente e a tutti i presenti. La celebrazione sarà presieduta da monsignor Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede. Al termine, il Presidente Mattarella accenderà la lampada per la pace. Dopo la visita in Santa Casa del Presidente accompagnato dal Delegato Pontificio e dal Rettore, sul sagrato vi sarà la tradizionale recita della preghiera dell’Angelus e la benedizione a tutto il mondo dell’Aeronautica civile e militare, mentre alcuni velivoli sorvoleranno il cielo di Loreto, quale omaggio alla loro Celeste Patrona.