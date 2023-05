A Teresa De Santis il “Premio all'Eccellenza e all'Innovazione”

C’è anche Teresa De Santis, ex direttrice di Rai1 e Presidente di RaiCom, tra i premiati alla sesta edizione del “Premio all'Eccellenza e all'Innovazione” (che si è svolto lo scorso venerdì 12 maggio a Roma presso il prestigioso Circolo Canottieri Aniene). L’evento è stato organizzato dal Rotaract Club Roma Polis assieme al Rotaract club Rieti.

Scopo del premio, promosso da un gruppo di giovani e giunto alla sesta edizione, è premiare personalità che si sono distinte nei loro settori di appartenenza: giornalistico, televisivo, musicale, cinematografico, manageriale eculinario ecc. Personalità che sono d’esempio per tutti i giovani che si apprestano ad affrontare il difficile ingresso nel mondo del lavoro. Nella rosa dei premiati per l’edizione 2023 Mauro Casciari, voce radiofonica italiana e ogni mattina volto di Viva Rai2! al fianco di Fiorello; Teresa De Santis, Presidente di RaiCom e prima donna ad aver ricoperto la carica di Direttrice di Rai Uno; Emanuela Tittocchia, conduttrice, cantante e attrice nota per fiction di successo come “Centovetrine” e “Non smettere di sognare”. E poi ancora Edo Ferragamo, giovane promessa della musica internazionale, e Alessandro Pipero, proprietario del ristorante stellato che porta il suo nome e volto di “Primo Appuntamento” su Real Time.

Tutti i premiati, nel corso della premiazione, si sono prestati a delle brevi interviste da parte di Michele Ferrauto, speaker e storica voce del Premio. Alla serata, introdotta dai saluti dei presidenti dei club organizzatoriStefano Rocca Ricci (Rotaract Roma Polis) e Gaia Leonardi (Rotaract Rieti), hanno preso parte numerosi esponenti di club provenienti dal Lazio e dalla Sardegna. Presenti anche numerose autorità del Distretto Rotary e Rotaract 2080. «Siamo orgogliosi che questo evento, una volta di più, abbia ricevuto importanti apprezzamenti sia da parte dei premiati che dei partecipanti. – Dichiarano i Presidenti Rocca Ricci e Leonardi - Ma ancora di più siamo orgogliosi della finalità che ha avuto il Premio in questa edizione. La raccolta fondi realizzata in occasione della serata, infatti, andrà a sostegno del progetto “Guardarsi” grazie al quale al termine di questo anno saremo in grado di dotare il Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Rieti di uno specchio ”funzionale per la terapia omonima da condurre sulle persone affette da disturbi alimentari». Un’edizione ricca di spunti di riflessione, storie e bei momenti. Un evento che ribadisce ancora una volta – aggiungono i Presidenti organizzatori – il rapporto di amicizia e fiducia instauratosi negli anni tra il Club romano e reatino.