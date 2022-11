La scomparsa di Bobo Maroni, eterno numero due della Lega

Se n’è andato alle quattro del mattino “Bobo” Maroni, nella sua Lozza, il piccolo borgo di 900 anime alle porte di Varese, a due passi dal lago, dove è nato e dove ha sempre vissuto. Aveva solo 67 anni. Il “Bobo” ce l’ho impresso nella retina durante la prima intervista che gli feci per conto dell'Avvenire, nel giugno 1990, alla Colonia Elioterapica di Busto Arsizio, durante una delle feste della Lega Lombarda (allora si chiamava così). Era estate piena, c’era odore di salamelle e allegria da sagra di paese, un banchetto distribuiva i manifestini della nuova formazione che aveva dato due nuovi parlamentari al Paese. Aveva un paio di pantaloni bianchi e una maglietta degli Iron Maiden, la barbetta nascondeva il labbro leporino, sembrava capitato lì per caso, era allegro ma freddo e pacato, molto sicuro di sé. Ne avevo sentito parlare nel breve periodo in cui lavoravo al radiogiornale di Radio Varese. Maroni aveva tenuto un programma di canzoni folkloristiche varesine, si intitolava Firulì, Firulà. Negli anni sessantottini della Contestazione ed era considerato uno di sinistra in una città che brillava per avere molti gruppi di estrema destra. A Varese lo vedevano in giro con “Il Manifesto” in tasca. Finirà per incarnare il liberismo pragmatico del Centrodestra in chiave federalista.

Quel giorno, mentre tutti aspettavano il comizio di Umberto Bossi, mi parlò di autonomia, federalismo (che allora era un pianeta sconosciuto, un po’ come oggi dopo la "sbornia degli anni '90 e 2000)) difesa del popolo lombardo, di valori sacri del territorio, di Alberto da Giussano (il cui monumento campeggia nella piazza di Legnano e sullo scudetto delle omonime biciclette) e altre cose del genere. Io lo incalzavo sul fatto che erano antimeridionali (allora lo erano e in fondo un po’ – soprattutto il nucleo dei leghisti della prima ora - lo sono rimasti). In Parlamento avevano un senatore (Bossi) e un deputato (l’architetto Giuseppe Leoni). Pensavo a un fenomeno locale, a un’infatuazione temporanea di alcuni lombardi. Gli ponevo le domande con aria scettica. «Lei non ha capito niente», mi disse, «è due passi indietro rispetto alla politica e a quello che sta accadendo». Aveva ragione.

Roberto Maroni è stato a lungo il numero due e l’ambasciator cortese del Carroccio. Con Umberto Bossi (che aveva conosciuto una sera a Capolago nel ‘1979), formava un’accoppiata indivisibile. Quando pensiamo a Salvini a nessuno verrebbe in mente di immaginare chi è il numero due del lider maximo, il Che Guevara della Lega in chiave sovranista e nazionalista, che ha portato in piazza e nei cortei i membri di Casa Pound. Ma con Bossi sì, era indubitabilmente Roberto Maroni il numero due. Erano grandi amici. Avevano fatto la gavetta nel primo giornale della Lega (Nordovest), scrivendo sui muri o attaccando manifesti concepiti dal senatur.

Era nato le idi di marzo del 1955, aveva studiato alla Statale dopo l liceo classico Cairoli di Varese ed era diventato avvocato dell’Ambrosiano, della Banca del Monte, della Continental di Milano per poi fare carriera come dirigente alla Avon. La folgorazione di Bossi lo spinse a dedicare tutta la sua vita alla politica. Col tempo, man mano che il movimento prendeva piede in tutto il Nord (al Sud non ha mai attecchito prima di Salvini) ha sempre rappresentato la Lega di Governo. Grazie al vento della Lega dei "nuovi barbari", nata dalla caduta del muro, quando le identità e le autonomie avevano preso il posto delle ideologie, Roberto Maroni ha fatto una carriera folgorante: due volte ministro degli Interni nei governi Berlusconi I e Berlusconi IV, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali nel Berlusconi II e III, dal 2012 al 2013. Ma è stato anche presidente della Regione Lombardia dal 2013 al 2018, succedendo a Roberto Formigoni. Certamente il miglior momento è stato il suo primo incarico al Viminale, primo non democristiano a divenire ministro degli Interni, che amministrò con pacata saggezza e accortezza nell'amministrare gli equilibri. Nel secondo mandato inaugurò la politica dei respingimenti facendo riaccompagnare a Tripoli 200 profughi, tra cui 40 donne e tre bambini. L’Italia in quella occasione fu condannata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Certo quello che fece sembra persino poca cosa rispetto a quello che avviene oggi, quando si impedisce persino di soccorrere i naufraghi, pena il sequestro dell’imbarcazione e multe salatissime.

Politicamente, pur essendo un protagonista della Seconda Repubblica, un grande mediatore, non ha mai brillato per originalità ed eloquenza («non so fare comizi», diceva di sé); si limitava a condividere e mettere in pratica il pensiero di Bossi come coordinatore della segreteria politica federale. Più che un "barbaro sognante" era un "barbaro concreto" ma non ha mai mancato di sporcarsi le scarpe nelle manifestazioni della Lega, con tutto il loro corredo folkloristico e strambo. Quando scoppio lo scandalo corruzione in seno al movimento fu lui a inventarsi la storia delle "scope verdi" da agitare come simbolo di pulizia interna del partito, cui assistetti personalmente in un capannone di Bergamo. Sembrava una scena di Mary Poppins.

Sul prato di Pontida, nel crescendo dei discorsi che preparava l’intervento di Bossi, era sempre il penultimo e non si registrano parole memorabili. Fu vittima anche di parecchie fronde, alcune delle quali mettevano in discussione la sua fedeltà al lider maximo, ma dimostrò notevoli doti politiche nel superarle. «Bossi dà le indicazioni, tesse le trame», si legge nel bel libro-biografia L’arciere, scritto da Carlo Zanzi, «Vi è tra i due un grande lavoro di collaborazione. Il senatur è un impulsivo, certe trattative non potrebbe farle».

Quanto all’aspetto umano, se ne va prematuramente un gran signore della politica, gentile, ottimista, riservato, volitivo ma generoso. Pur avendo attraversato i gironi danteschi dell’alta politica, le sirene del Cavaliere, le tagliole della Seconda Repubblica, non cedette mai alle lusinghe del potere e rimase sempre fedele alla Lega. Aveva passioni popolari e semplici: le bocce, il ping pong, le carte, il Milan, la musica (suonava il rhythm and blues nel gruppo Distretto 51). «Se mi fanno scegliere tra la villa di Arcore e il circolino di Casbeno, non avrei dubbi: andrei al secondo». Minato dal male che lo aveva colpito rispondeva puntualmente “bene” a chi gli chiedeva come andava.

Aveva frequentato l’oratorio e suonava l’organo a Messa da ragazzo, ma si dichiarava non credente, diceva di aver perso la fede dopo il matrimonio. Non sappiamo se l'abbia riacquistata negli ultimi anni o mesi della sua vita. Nel dare l’annuncio della sua scomparsa i suoi familiari hanno messo in calce una frase molto bella di sapore agostiniano di Emily Dickinson, a mo’ di epicedio, che lascia ben sperare: «Chi è amato non conosce morte, perché l’amore è immortalità, o meglio, è sostanza divina».