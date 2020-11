Addio al presidente dell'Unicef Francesco Samengo

E’ scomparso Francesco Samengo, Presidente dell’UNICEF Italia dal 2018. Negli ultimi giorni aveva contratto il virus COVID-19 e da alcuni giorni era ricoverato presso l’ospedale Spallanzani a Roma.

“Un uomo di una forza e di un’energia straordinaria, che ha lavorato per Unicef fino agli ultimi giorni, dalla stanza dello Spallanzani, dov’era ricoverato. E, da mesi, nonostante la pandemia, continuava ad andare ogni giorno in ufficio per lavorare ai tanti progetti della fondazione. Alle sette del mattino era già in sede ed era l’ultimo ad uscirvi. Ha vissuto ed è morto per la causa dell’Unicef”, è la testimonianza personale, commossa del portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini, che continua: “Samengo ha portato in Unicef tutta la sua competenza manageriale e la sua capacità di relazionarsi con le istituzioni. Ed è stato un esempio luminoso per la dedizione continuamente data all’infanzia nelle aree più povere del nostro Paese, ad iniziare dalla sua Calabria. Quella contro il covid è stata la sua ultima battaglia, combattuta con coraggio”.

Samengo, che era profondamente credente, aveva un grande sogno: quello di incontrare Papa Francesco, rivela Iacomini. “Non c’è stato il tempo per esaudire questo desiderio, ma porteremo dal Papa i bambini perché attraverso i loro occhi lo possa vedere anche lui”.

Nel comunicato uscito nel sito ufficiale dell’Unicef si dice ancora: “È stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo”, comunica Unicef Italia. “In prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, Samengo si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni del suo incarico ha guidato l’organizzazione con grande impegno, passione e un’incessante dedizione”.

Presidente dell’UNICEF Italia dal 2018, Samengo è stato volontario UNICEF per oltre venti anni, poi componente del Consiglio Direttivo e dal 2001 Presidente del Comitato Regionale della Calabria per l’UNICEF.

Nato a Cassano Jonio (CS), viveva da molti anni a Roma. Laureato in Economia e Commercio, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, ha ricoperto importanti ruoli manageriali ed apicali in numerose aziende pubbliche.