Giampiero Galeazzi, la voce dello sport senza filtri

The voice. Al secolo Giampiero Galeazzi, per gli amici, contando sul fatto che il carattere empatico e spontaneo li avrebbe perdonati, “bisteccone”. Un lazzo ironico che alludeva alla corporatura lievitata, tradita dal ritiro dall’attività agonistica da canottiere con laurea in Economia. Se n’è andato a 75 anni, malato da tempo, ma la sua voce è, e rimarrà, colonna sonora della storia d’Italia, dal giorno in cui ha accompagnato, spingendoli letteralmente dando polmoni e fiato in telecronaca, il “due con” dei fratelli Abbagnale a vincere l’oro olimpico di Seul 1988 e c’è chi è segretamente convinto che il suo sostegno abbia letteralmente aggiunto qualcosa, in termini di cuore, alla voce del timoniere Peppino Di Capua che scandiva i colpi dall’armo: nessuno si è preso la briga di andare a misurare la frequenza cardiaca di Galeazzi alla fine, ma c’è da scommettere che non fosse così diversa da quella dei due che avevano remato allo spasimo per 2000 metri. Dire che ha remato con loro e con Antonio Rossi e Beniamino Bonomi sul K2 di Sydney 2000 non è una metafora ma un dato di fatto, la sua voce partecipe fino allo sfinimento, che non ha mai fatto nulla per camuffare la cadenza romanesca – molto diversa da quella controllata e misurata anche nell’esultanza di Nando Martellini e di Paolo Rosi –, è parte indissolubile di quelle gare e della loro memoria storica. Comprese le batterie scariche agli ultimi metri, perché la lasciava proprio lì, come fanno i tifosi veri che tornano senza voce dalle gare più amate. Il canottaggio era una sua passione, come il tennis: «Ho visto giocare Pietrangeli», diceva.