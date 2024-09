Affondata la barca dell'assessore di Porto Cesareo Marco Basile. La sindaca Tarantino: «Un atto simil mafioso»

La barca dell’assessore comunale Marco Basile, consulente della Periodici San Paolo, è stata affondata nelle acque di Porto Cesareo, un gesto che la sindaca Silvia Tarantino non ha esitato a definire come «un atto simil mafioso». L'imbarcazione, ereditata dal padre pescatore, è stata recentemente rimessa a nuovo, ma è stata trovata affondata con cime tagliate e scafo danneggiato, a pochi metri dalla riva. Un gravissimo atto intimidatorio nei confronti di chi da anni fa politica all'insegna della legalità

«Sapevano molto bene di colpire qualcosa a cui tengo. Era un ricordo di mio padre pescatore», ha dichiarato Basile, esprimendo profonda amarezza per quanto accaduto. Dopo una carriera nei grandi gruppi editoriali italiani, Basile era tornato a Porto Cesareo per contribuire alla vita amministrativa della cittadina e difendere il suo territorio. Il gesto vandalico è stato stigmatizzato dalla sindaca, che ha dichiarato: «Oggi un assessore comunale con delega, tra le altre, alla Pesca e al Commercio ha subito un atto vandalico simil mafioso».

L’intera Amministrazione ha espresso piena solidarietà a Basile, auspicando che i responsabili vengano presto identificati. «Chi l’ha compiuto sapeva molto bene come colpire», ha ribadito l’assessore, che in queste ore continua a ricevere attestati di solidarietà, sottolineando l'importanza affettiva della barca, simbolo del legame con il padre scomparso l’anno scorso.

Basile, laureato a Torino in Economia, ha lavorato per prestigiosi gruppi editoriali italiani, come il gruppo San Paolo, editore di Famiglia Cristiana, e ha ricoperto ruoli di responsabilità, come direttore del marketing del Sole 24 Ore. Oggi è impegnato nella gestione politica e amministrativa di Porto Cesareo, la sua città d’origine, cercando di portare una visione moderna e internazionale alle dinamiche locali.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto, mentre la comunità locale esprime affetto e dispiacere per quanto accaduto.