L'abbraccio tra israeliano e palestinese commuove il papa: "La pace non sarà mai frutto di muri"

L’abbraccio tra due imprenditori, uno israeliano e uno palestinese, conclude l’incontro dell’Arena di pace a Verona con papa Francesco. «Non c’è nulla da dire di fronte a questo abbraccio, solo silenzio», scandisce Bergoglio che chiede ai diecimila presenti in Arena di pregare facendo un momento di silenzio.

L’israeliano Maoz Inon ha perso i genitori, uccisi il 7 ottobre da Hamas, e il palestinese Aziz Sarah il fratello in guerra. Si stringono la mano e le sollevano in alto e tutta l’Arena si alza in piedi per applaudire: «Crediamo che la pace sia la più grande impresa da realizzare», dicono, «non ci può essere pace senza un’economia di pace. Un’economia che non uccide. Un’economia di giustizia».

Papa Francesco, nella risposta, lascia da parte il testo scritto e parla a braccio: «Credo che davanti alla sofferenza di queste due persone che rappresentano la sofferenza di due popoli non si può dire nulla. Loro», dice, «hanno avuto il coraggio di abbracciarsi. Questo non è solo coraggio ma la testimonianza di volere la pace e un progetto per il futuro: abbracciarsi. Tutti e due hanno perso i familiari. La famiglia si è rotta per questa guerra. A che serve la guerra? Facciamo un piccolo momento di silenzio. Di questo non si può parlare ma solo restare in silenzio. Guardando a queste due persone ognuno preghi in silenzio per la pace e la fine delle guerre. Pensiamo ai bambini in questa guerra e in tante guerre. Quale futuro avranno? Mi vengono in mente i bimbi ucraini che incontro a Roma, non sanno sorridere. I bambini nella guerra perdono il sorriso. I vecchi che hanno lavorato tutta la vita per portare avanti questi Paesi e ora vivono una sconfitta storica e per tutti noi. Preghiamo per la pace e diciamo a questi due fratelli che portino il nostro desiderio di pace ai loro popoli». L’anfiteatro romano, simbolo della città scaligera, ospita questi raduni dal 1986, quando fu organizzato dai Beati costruttori di Pace per discutere di disarmo, obiezione di coscienza e stili di vita. Da allora si è svolto nel 1987, poi nel 1989 con il celebre “grido” di don Tonino Bello («In piedi costruttori di pace»), ancora due volte nel 1991, in concomitanza con la Guerra del Golfo, nel 1993, nel 2003 e l’ultimo, il 25 aprile 2014.

Maria Rosa Guandalini delle “Donne in nero” - movimento internazionale pacifista che conta oltre diecimila militanti in tutto il mondo lanciato nel 1988 da alcune donne israeliane di Gerusalemme per protestare contro l’occupazione della Palestina dopo lo scoppio della Prima Intifada - fa appena in tempo a comporre la scritta “Cessate il fuoco” su uno dei gradoni dell’Arena prima dell’arrivo di papa Francesco, accolto da circa diecimila persone arrivate fin dal mattino. Guandalini ha vissuto tutte le “arene”, dalla prima, nel 1986, a quella del 2014: «Rispetto a oggi c’è una differenza sostanziale», dice, «in passato c’erano meno disillusione e più speranza di poter cambiare le cose. Oggi invece c’è sconforto, pessimismo, a volte rabbia. In questo luogo abbiamo avuto diverse figure profetiche come don Tonino Bello che ci hanno dato la forza di agire. È stato grazie a lui se dopo l’Arena del 1989 abbiamo incontrato le donne di Belgrado, vittime della guerra che ha devastato l’ex Jugoslavia negli anni Novanta».

Guandalini dice che oggi «mancano i giovani, a volte noi adulti non riusciamo a trasmettere queste cose, spero che l’incontro di oggi con papa Francesco li mobiliti ancora di più, li convinca ad agire. La speranza deve diventare un’azione». Per Guandalini la presenza di papa Francesco è fondamentale: «Oggi è l’unico leader mondiale che parla in maniera chiara contro la guerra e i produttori e i trafficanti di armi ma mi rendo conto che anche lui ha difficoltà a parlare di questi temi a tutti i credenti, non è facile». Sui gradoni dell’Arena sono moltissime le bandiere della pace come gli striscioni che chiedono il “cessate il fuoco” a Gaza e in Ucraina, tante anche le bandiere palestinesi, qualcuna anche dell’Ucraina. Uno striscione, alla sinistra del palco, “Smilitarizziamo mente e territorio”, è notato del Papa che denuncia il business delle armi. Ci sono militanti di Pax Christi, dei Beati costruttori di pace, una delegazione dell’ANPI arrivata da Roma, la Rete per la pace e il disarmo, le mamme No-Pfas del Veneto tutte in maglietta azzurra e che si fanno sentire quando una loro rappresentante prende la parola sul palco.