Allo Spallanzani di Roma i primi vaccinati. L'appello di Vaia: «Credeteci, siamo all'ultimo miglio»

La professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore socio-sanitario Omar Altobelli, alle ore 7,20 sono stati i primi in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 domenica mttina all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Dopo i primi tre vaccinati, ad essere immunizzati due medici infettivologi sempre dell'Inmi: Alessandra Vergori e Alessandra D'Abramo. "Mi sento benissimo, sono emozionata, ma ancora più che emozionata sono inorgoglita" ha detto ai giornalisti Maria Rosaria Capobianchi, direttrice del Laboratorio di virologia dell'Inmi Spallanzani, la quale è stata tra le prime tre persone in Italia a ricevere il vaccino anti Covid-19 questa mattina. "Spero che questo privilegio sia esteso presto a tutti", ha aggiunto sottolineando che "non dobbiamo ancora cantare vittoria". "Lo dico col cuore: vacciniamoci per noi, per i nostri cari e per la comunità".

Queste le prime parole di Claudia Alivernini, "Ringrazio il direttore sanitario, dottor Francesco Vaia e la dirigenza delle professioni sanitarie, la dottoressa De Angelis, per avermi dato l'opportunità di essere qui oggi. Con profondo orgoglio con grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino: piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi".

Con Alessandra Vergari e Alessandra D'Abramo, due dottoresse, salgono a 5 i medici ed il personale sanitario vaccinati fino ad ora allo Spallanzani nella prima giornata di avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19, che diventeranno nell'intera giornata in tutto 130.

«Oggi allo Spallanzani verranno vaccinate altre persone, in tutto 130 - ha detto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia - che poi diventeranno i 'vaccinatorì di tutta la regione». Vaia ha anche lanciato un appello nel giorno simbolo scelto dall’Europa per l’avvio della campagna vaccinale: «Gli italiani devono credere nel vaccino, uno strumento fondamentale in questa battaglia. Siamo nell'ultimo miglio del deserto e ne saremo fuori quanto sarà vaccinata la maggior parte dei cittadini, non ci sono scorciatoie. Qui allo Spallanzani abbiamo avuto una percentuale altissima di adesione, oltre l'80% del personale e questo dimostra che c'è la consapevolezza che il vaccino è uno strumento indispensabile» dice Vaia che poi spiega i criteri che hanno portato alla scelta dei primi 5 vaccinati. «Abbiamo avuto difficoltà a scegliere, perchè in molti erano disponibili, e alla fine abbiamo optato per quelli che lavorano nella quotidianità a contatto con la malattia».