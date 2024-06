Alluvioni tra Piemonte e Val d'Aosta, siccità al Sud, Italia divisa dal clima impazzito

Frane, corsi d'acqua oltre la soglia di pericolo ed esondazioni sono l'effetto dell'ondata di maltempo che nelle ultime ore ha imperversato sulle vallate alpine del Torinese. Le più colpite sono la Valle Orco, le Valli di Lanzo e la Valle di Susa. Forti grandinate nel Canavese; con chicchi di 5 centimetri di diametro. L'abitato di Chialamberto è stato interessato da una colata di fango e detriti. Nei pressi di Locana, in Valle Orco, una frana si è abbattuta sulla strada provinciale 460 e quattro persone sono rimaste bloccate.

«Abbiamo contattato la protezione civile e verso le 9:30 siamo stati evacuati con l'elicottero. Dal sentiero non potevamo passare per la semplice ragione che non esisteva più». La testimonianza, resa a proposito dell'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha flagellato le vallate del Piemonte, è di uno dei volontari che, intorno al massiccio del Monte Rosa, sul versante che ricade nel Verbano-Cusio-Ossola, gestisce il rifugio Cai-Saronno, a quota 1.827 metri. Della comitiva faceva parte un gruppo giovanile di alpinismo da Novara. «I problemi - spiega - si sono verificati più in basso rispetto al rifugio. Ma questa mattina ci siamo svegliati senza corrente». Chi non intende spostarsi è Cristina Rainelli, dell'agriturismo Alpe Burki. «Noi - dice - siamo in alpeggio, qui abbiamo gli animali, non possiamo lasciarli soli. Il problema sarà togliere il materiale dal sentiero. Però i danni grossi sono stati in basso, in paese».

Nel weekend, a Macugnaga si doveva svolgere il Monterosa Est Himalayan Trail. La manifestazione è stata annullata ma gli organizzatori rassicurano: tutti gli atleti e tutti i membri dello staff sono al sicuro. Intanto in valle d’Aosta, circa 200 persone vengono evacuate dalla vallata di Cogne in elicottero, dopo che l'unica strada di collegamento, la regionale 47, è stata danneggiata dall'alluvione di ieri.

Si tratta di «residenti e turisti: un centinaio dalla Valnontey e altrettanti da Cogne», ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, durante un punto stampa. Alcune decine le persone che invece devono raggiungere il paese. La base per la partenza e gli arrivi degli elicotteri è a Aymavilles, comune più a valle. Gli albergatori di Aosta (associazione Adava) stanno raccogliendo disponibilità per offrire camere gratuitamente agli sfollati. Alle comunità colpite dall'alluvione in Piemonte e Valle d'Aosta, arriva l’appoggio dalla Regione Liguria: «Stiamo seguendo l'evolversi della situazione con l'isolamento di decine di persone in diverse zone del Piemonte e di alcuni comuni valdostani, a causa di frane, smottamenti e dell'esondazione dei torrenti. Come Regione» annunciano il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana e l'assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone. «Siamo a disposizione per offrire il supporto della nostra Colonna mobile di Protezione civile, pronta a partire in caso di necessità. Il nostro ringraziamento è rivolto alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco, ai volontari e alle Forze dell'ordine che stanno lavorando senza sosta».